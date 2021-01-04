В Подмосковье собаки насмерть загрызли 11-летнего мальчика

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Трагедия произошла, когда взрослые были в доме.

Вечером 2 января на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

К сожалению, такие случаи нет-нет, да и происходят в жизни. Взрослые зачастую недооценивают опасности, а итог оказывается весьма весьма печальным...

Но бывают и противоположные ситуации, когда собаки спасают жизни детей, о таком случае мы рассказывали недавно:

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