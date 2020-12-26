В петербургской больнице вылечили 60 человек со стопроцентным поражением легких

В Петербурге из Городской больницы святого Георгия выписали 60 пациентов, у которых фиксировали 100-процентное поражение легких на фоне COVID-19. Об этом рассказали главврач клиники Валерий Стрижелецкий и его заместитель Игорь Иванов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Самому возрастному пациенту с тотальным поражением легких было 93 года. А 60-й пациенткой стала 72-летняя женщина с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой патологией. Врачи также сообщают, что с КТ-4 — поражением легких от 75 до 100% выписали уже более 1 тыс. человек.

«Объем поражения мы видим на снимке, — рассказывает Игорь Иванов. — Но он не показывает, насколько поражена функция. А мы знаем, что это не та бактериальная пневмония, при которой альвеолы заполнены жидкостью, из-за чего человек и не может дышать. Ковидная пневмония создает межальвеолярный отек. То есть, да, газообмен нарушен, но он все-таки есть».

Врач также подчеркивает, что облегчение происходит раньше, чем специалисты видят на КТ. Например, человеку дышится лучше, его снимают с кислородотерапии, а на КТ виден большой обьем пораженной легочной ткани. Бывает обратная ситуация — человек не дышит, а КТ показывает 50% поражения легких.

Основой лечения КТ-4 врачи называют иммуносупрессивную терапию, которая купирует «цитокиновый шторм» и предотвращает быстрое поражение легких. Некоторых пациентов удается спасти, даже не прибегая к ИВЛ, а с помощью оксигенотерапии — неинвазивной вентиляции легких через маску.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...