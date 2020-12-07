Умерла старейшая петербурженка. Она застала еще самого Николая II!

В Петербурге умерла старейшая жительница города Клавдия Сележенок. Ей было 108 лет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Долгожительница родилась еще при Николае II, в 1912 году. 7 ноября она отпраздновала очередной день рождения, а 2 декабря умерла у себя дома.

В администрации уточнили, что женщине предлагали госпитализацию, но она письменно от нее отказалась. Чего именно касались ее жалобы, представитель местных властей не уточнил.

Имя Клавдии Сележенок есть в списке жителей блокадного Ленинграда в Книге памяти «Они пережили блокаду». Восемь лет назад на ее столетний юбилей в квартире на Крупской собирались не только родственники, но и сотрудники администрации с прессой.

По профессии она — технолог по металлу, работала на «Арсенале». На своем юбилее долгожительница рассказывала, что прожила обычную трудовую, но счастливую жизнь.

Polit.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...