В Петербурге расширился список отходов на сдачу в экомобили

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Администрация Петербурга пополнила список опасных отходов, которые местные жители могут сдать в экомобили. Теперь от горожан принимают бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Ранее разрешалось сдавать только батарейки, ртутные термометры, лампы и оргтехнику. Список пополнился за счет госконтракта, который Смольный заключил с одной из компаний-подрядчиков.
«Собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где подвергаются переработке и безопасной для экологии утилизации», — напомнили в ведомстве.
Список адресов и время стоянки экомобилей петербуржцы могут посмотреть на официальном сайте комитета по благоустройству в разделе «Прием от населения опасных отходов». Так, в январе в городе работает 700 точек.
По данным Смольного, в 2020 году удалось собрать около 89 тонн опасных отходов. Из них более 70% приходится на батарейки и более четверти — на лампы. Также собрано 2 тонн оргтехники и 870 кг термометров.
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Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram претензию, поступившую на нее в прокуратуру из-за песни, посвященной итогам 2020 года. Ролик был выложен на YouTube-канале Ксении под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года».
Администрация Петербурга пополнила список опасных отходов, которые местные жители могут сдать в экомобили. Теперь от горожан принимают бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть страну?
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В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.
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