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В Петербурге расширился список отходов на сдачу в экомобили
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2021 г.
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Администрация Петербурга пополнила список опасных отходов, которые местные жители могут сдать в экомобили. Теперь от горожан принимают бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

В Петербурге расширился список отходов на сдачу в экомобили

Ранее разрешалось сдавать только батарейки, ртутные термометры, лампы и оргтехнику. Список пополнился за счет госконтракта, который Смольный заключил с одной из компаний-подрядчиков.

«Собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где подвергаются переработке и безопасной для экологии утилизации», — напомнили в ведомстве.

Список адресов и время стоянки экомобилей петербуржцы могут посмотреть на официальном сайте комитета по благоустройству в разделе «Прием от населения опасных отходов». Так, в январе в городе работает 700 точек.

По данным Смольного, в 2020 году удалось собрать около 89 тонн опасных отходов. Из них более 70% приходится на батарейки и более четверти — на лампы. Также собрано 2 тонн оргтехники и 870 кг термометров.

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По инф. rosbalt.ru

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