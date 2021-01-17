В Петербурге полицейские спасли трех девочек из «группы смерти»

В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ спасли трех школьниц, которые ушли из дома, оставив предсмертные записки. Все девочки состояли в «группе смерти».

По данным ведомства ГУ МВД, девочек, сразу после их исчезновения стали оперативно искать. При содействии силовиков был установлен квартал, где находятся школьницы.

Полицейские начали обходить дом за домом и в одном из них обнаружили девочек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, но сотрудников правоохранительных органов заинтересовало содержание одной из групп в мессенджере, где состояли все три школьницы.

По сути это была «группа смерти». Ее школьницы создали сами в конце декабря и обсуждали в чате возможности уйти из жизни. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этой группы, выясняют, состоял ли там кто-то еще, а также устанавливают, как девочки пришли к идее создания «группы смерти».

В социальных сетях абсолютно в открытом доступе работает целый ряд групп, пропагандирующих культ смерти. Если раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду во "ВКонтакте" и других соцсетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. Очень важно поговорить со своими внуками или подтолкнуть к разговору с ними своих детей, чтобы они побеседовали со своими кровиночками о таком явлении, ведь предупрежден - значит вооружен. Но самое главное - это сделать так, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и ненужными, чтобы они не уходили в себя, и тогда риск, что они вступят в такие группы, будет сведен к минимуму.



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