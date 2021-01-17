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В Петербурге полицейские спасли трех девочек из «группы смерти»
По инф. Российской газеты   
17 Января 2021 г.
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В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ спасли трех школьниц, которые ушли из дома, оставив предсмертные записки. Все девочки состояли в «группе смерти».

В Петербурге полицейские спасли трех девочек из «группы смерти»

По данным ведомства ГУ МВД, девочек, сразу после их исчезновения стали оперативно искать. При содействии силовиков был установлен квартал, где находятся школьницы.

Полицейские начали обходить дом за домом и в одном из них обнаружили девочек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, но сотрудников правоохранительных органов заинтересовало содержание одной из групп в мессенджере, где состояли все три школьницы.

По сути это была «группа смерти». Ее школьницы создали сами в конце декабря и обсуждали в чате возможности уйти из жизни. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этой группы, выясняют, состоял ли там кто-то еще, а также устанавливают, как девочки пришли к идее создания «группы смерти».

В социальных сетях абсолютно в открытом доступе работает целый ряд групп, пропагандирующих культ смерти. Если раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду во "ВКонтакте" и других соцсетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. Очень важно поговорить со своими внуками или подтолкнуть к разговору с ними своих детей, чтобы они побеседовали со своими кровиночками о таком явлении, ведь предупрежден - значит вооружен. Но самое главное - это сделать так, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и ненужными, чтобы они не уходили в себя, и тогда риск, что они вступят в такие группы, будет сведен к минимуму.

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