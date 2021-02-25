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В Петербурге онкологи восемь часов удаляли пациенту редкую опухоль в паху
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Хирурги Петербургского онкоцентра удалили 35-летнему пациенту редкую опухоль, разросшуюся по организму и угрожающую жизни.

В Петербурге онкологи восемь часов удаляли пациенту редкую опасную опухоль

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с одышкой и сердечной недостаточностью. Как оказалось, речь идет о тромбоэмболии легочной артерии. Медики помогли пациенту, и тот обратился в Петербургский онкоцентр.

Врачи обнаружили семиному яичка с метастазами в лимфоузлы забрюшинного пространства. Этот диагноз считается наиболее опасной разновидностью рака яичек. К моменту поступления в учреждение опухолевый процесс значительно распространился по организму. Медики провели химиотерапию.

«То, что осталось от опухоли, по плотности напоминало хоккейную шайбу. В нее были вовлечены жизненно важные магистрали: нижняя полая вена, аорта, а также оба мочеточника. Нам предстояло высвободить их. Любое неверное движение неизбежно привело бы к массивному неконтролируемому кровотечению», — отметил заведующий абдоминальным отделением Петербургского онкоцентра Александр Навматуля.

Операция длилась восемь часов. Хирурги выделили из опухоли ранее стентированные органы и сосуды, а также отделили новообразование от надкостницы позвоночного столба.

«Для проведения ангиопластики на 35 минут пришлось „отключить“ обе конечности. Аорта и нижняя полая вена были заменены 20-сантиметровыми сосудистыми протезами», — отметили в учреждении.

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По инф. rosbalt.ru

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