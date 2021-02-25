В Петербурге онкологи восемь часов удаляли пациенту редкую опухоль в паху

Хирурги Петербургского онкоцентра удалили 35-летнему пациенту редкую опухоль, разросшуюся по организму и угрожающую жизни.

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с одышкой и сердечной недостаточностью. Как оказалось, речь идет о тромбоэмболии легочной артерии. Медики помогли пациенту, и тот обратился в Петербургский онкоцентр.

Врачи обнаружили семиному яичка с метастазами в лимфоузлы забрюшинного пространства. Этот диагноз считается наиболее опасной разновидностью рака яичек. К моменту поступления в учреждение опухолевый процесс значительно распространился по организму. Медики провели химиотерапию.

«То, что осталось от опухоли, по плотности напоминало хоккейную шайбу. В нее были вовлечены жизненно важные магистрали: нижняя полая вена, аорта, а также оба мочеточника. Нам предстояло высвободить их. Любое неверное движение неизбежно привело бы к массивному неконтролируемому кровотечению», — отметил заведующий абдоминальным отделением Петербургского онкоцентра Александр Навматуля.

Операция длилась восемь часов. Хирурги выделили из опухоли ранее стентированные органы и сосуды, а также отделили новообразование от надкостницы позвоночного столба.

«Для проведения ангиопластики на 35 минут пришлось „отключить“ обе конечности. Аорта и нижняя полая вена были заменены 20-сантиметровыми сосудистыми протезами», — отметили в учреждении.

Еще об интересных случаях в современной медицине:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...