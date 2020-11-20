В Петербург пришло рекордное тепло

19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что 41 год назад рекорд был зафиксирован на уровне 9 градусов выше нуля.

Причиной аномального тепла в городе Леус называет циклонический вихрь. Вместе с высокой температурой в Петербург пришли также небольшие дожди и облачность.

Кстати:

Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.

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