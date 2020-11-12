Синоптики: в России случилась украинская осень

Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал нынешнюю осень «украинской». Синоптик напоминает, что в России используются римские названия месяцев. И климатические изменения в них не отражены.

Но вот по-украински октябрь звучит как «жовтень» (то есть деревья стоят желтыми). А ноябрь называется «листопад» — то есть наступает время опадения листвы.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — объяснил синоптик агентству РИА Новости.

В то же время сейчас в центральных областях погода соответствует климатической норме середины ноября. До 17 ноября, по расчетам Гидрометцентра, в Москве будет умеренно прохладно. Максимальная температура днем в отдельные дни поднимется до плюс 5-6 градусов.

В основном же днем не выше плюс 2-х, по ночам слабый минус. И никаких серьезных осадков в виде дождей и снега. Впрочем, по долгосрочному прогнозу, ноябрь и ожидался довольно сухим месяцем.

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