ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Собчак и Богомолов могут скоро развестись?..
2020-11-01-08-52-47
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Пакистане освободили «самого одинокого в мире слона»
По инф. polit.ru   
30 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Пакистане благодаря многолетней кампании певицы Шер освободили слона Каавана, известного как «самый одинокий слон в мире». Животное перевезли в заповедник.

После вмешательства певицы Шер в Пакистане освободили «самого одинокого в мире слона»

Каавана 35 лет содержали в зоопарке Исламабада в тесном вольере. В 2012 году умерла его партнерша, слониха Сахели. После этого Капан впал в депрессию, в 2016 году зоозащитники начали кампанию по спасению этого слона — одним из лидеров кампании выступила певица Шер.

В мае 2020 года Верховный суд Пакистана по требованию зоозащитников закрыл зоопарк, слона разрешили забрать и перевезти в более подходящие условия.

Ранее по теме:

27 ноября Шер лично встретилась с премьером Пакистана и поблагодарила его за оказанное содействие. 29 ноября Каавана переправили в Камбоджу, он будет жить в заповеднике.

  • Другие заголовки о животных на нашем сайте - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 