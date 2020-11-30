В Пакистане освободили «самого одинокого в мире слона»

В Пакистане благодаря многолетней кампании певицы Шер освободили слона Каавана, известного как «самый одинокий слон в мире». Животное перевезли в заповедник.

Каавана 35 лет содержали в зоопарке Исламабада в тесном вольере. В 2012 году умерла его партнерша, слониха Сахели. После этого Капан впал в депрессию, в 2016 году зоозащитники начали кампанию по спасению этого слона — одним из лидеров кампании выступила певица Шер.

В мае 2020 года Верховный суд Пакистана по требованию зоозащитников закрыл зоопарк, слона разрешили забрать и перевезти в более подходящие условия.

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27 ноября Шер лично встретилась с премьером Пакистана и поблагодарила его за оказанное содействие. 29 ноября Каавана переправили в Камбоджу, он будет жить в заповеднике.

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