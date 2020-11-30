|
В Пакистане освободили «самого одинокого в мире слона»
|По инф. polit.ru
|30 Ноября 2020 г.
|
В Пакистане благодаря многолетней кампании певицы Шер освободили слона Каавана, известного как «самый одинокий слон в мире». Животное перевезли в заповедник.
Каавана 35 лет содержали в зоопарке Исламабада в тесном вольере. В 2012 году умерла его партнерша, слониха Сахели. После этого Капан впал в депрессию, в 2016 году зоозащитники начали кампанию по спасению этого слона — одним из лидеров кампании выступила певица Шер.
В мае 2020 года Верховный суд Пакистана по требованию зоозащитников закрыл зоопарк, слона разрешили забрать и перевезти в более подходящие условия.
Ранее по теме:
27 ноября Шер лично встретилась с премьером Пакистана и поблагодарила его за оказанное содействие. 29 ноября Каавана переправили в Камбоджу, он будет жить в заповеднике.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •