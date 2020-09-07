«Самый одинокий слон» в мире отправится искать друзей

Слон Кааван, которого поклонники назвали «самым одиноким животным в мире», покинет свой пакистанский зоопарк и будет отправлен в естественные условия обитания. Он томится в зоопарке в столице Пакистана Исламабаде более 35 лет.
Кааван прошел полное медицинское обследование в зоопарке. По словам Мартина Бауэра, представителя группы защиты животных «Четыре лапы», слон, скорее всего, будет переведен в Камбоджу, где ему создадут лучшие условия пребывания. Команда «Четыре лапы», проводившая медосмотр Каавана, включала ветеринаров и экспертов по дикой природе.
В мае Высокий суд Пакистана постановил закрыть зоопарк Маргазар, придя к заключению, что животные в нем содержались в крайне пагубных условиях из-за систематической халатности администрации учреждения.
- Вызволение Каавана из неволи привлекло внимание защитников животных по всему миру и даже мировых знаменитостей, в том числе американской певицы Шер, которая публично выступила за его вызволение.
Кааван десятилетиями был вынужден жить в уединении в небольшом вольере. Медицинское обследование показало, что у «одинокого слона» был избыточный вес, хотя у него были зафиксированы все признаки недоедания. Его ногти были потрескавшимися и заросшими, по всей видимости, из-за многих лет проживания в неподходящем вольере с полом, повредившим его ноги.
По словам Бауэра, его выздоровление будет долгим. Эксперт добавил, что раны Каавана больше, чем просто физические. Он также страдает поведенческими проблемами. Кааван, потерявший свою подругу в 2012 году, боролся с одиночеством, а также с плохими условиями жизни. «У него также развилось стереотипное поведение: он часами качает головой вперед и назад. В основном это происходит потому, что ему просто скучно», — сказал Бауэр. Пока не ясно, когда Кааван сможет путешествовать и отправиться на новое место жительства.
Эксперты называли те условия, в которых находились животные в злополучном зоопарке, выходящими за рамки здравого смысла. Уже после решения о закрытии зоопарка его сотрудники не нашли ничего лучшего, чем поджечь вольер, где находились два льва, с тем, чтобы заставить их выйти для погрузки в транспортный контейнер.
В результате два царя зверей задохнулись и сгорели в клетке. Только после этого администрация зоопарка рискнула привлечь общественников к процессу безопасного перемещения оставшихся животных из заведения, ставшего для них настоящей тюрьмой.
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Слон Кааван, которого поклонники назвали «самым одиноким животным в мире», покинет свой пакистанский зоопарк и будет отправлен в естественные условия обитания. Он томится в зоопарке в столице Пакистана Исламабаде более 35 лет.
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