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В ООН предрекли рост детской смертности из-за пандемии
По инф. rosbalt.ru   
20 Ноября 2020 г.
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Из-за последствий пандемии до конца этого года еще у 6-7 млн детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания.

В ООН предрекли рост детской смертности из-за пандемии

В итоге вырастет уровень детской смертности — станет более чем 10 тыс. дополнительных случаев детской смертности в месяц, главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии, отмечено в докладе экспертов Детского фонда ООН (UNICEF).

Эксперты отмечают, что угрозу для детей представляет не сам COVID-19, а перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.

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Из-за воздействия пандемии на образование, питание и общее благополучие, в ООН прогнозируют появление т. н. «потерянного поколения» детей. По статистике, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 млн учащихся в 30 странах мира.

Спорить не приходится: пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь людей по всему миру. Во многих странах Юго-Восточной Азии остановлены производства, в Африке голодают люди, мигранты уехали из России к себе на родину и сидят там без работы. Вопрос "Чем кормить семьи" среди них остается открытым. Да и в других странах ситуация непростая - у людей снизились зарплаты, многие также сидят без работы... Но когда-нибудь это закончится, история и не такие периоды проходила. Будем ждать и верить в лучшее.

По инф. rosbalt.ru

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