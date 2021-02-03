В Омске арестовали папашу, швырявшего детей об пол

В Омске взят под стражу мужчина, обвиняемый в истязании детей. Мы рассказывали об этой истории, от которой волосы дыбом становятся...

Поводом для возбуждения дела стал ролик в соцсети, где видно как пьяный мужчина с силой бросил об пол с высоты собственного роста 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына, а затем пинает плачущих детей ногами. Также, по версии следствия, обвиняемый не менее десяти раз избивал детей, в том числе ремнем.

На первичном допросе 45-летний мужчина заявил, что хотел дать детям строгое воспитание, а в день, когда был снят ролик, «впал в панику» из-за криков детей.

Мать детей рассказала следователям, что муж остался без работы и начал пить. С октября он начал бить детей ремнем за провинности. Женщина просила этого не делать, но муж не слышал.

Судья также зачитал показания восьмилетней падчерицы мужчины: «Мама добрая, а папа злой — он нас бьет. Папа пьет водку и курит. Когда мы пришли с горки, папа начал кричать на нас и бить. Он и раньше нас наказывал — заставлял стоять на кулаках и бил ремнем. Папа и ногами бил брата, и руками… Папа часто нас бил за то, что мы баловались».

Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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