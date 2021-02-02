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И снова о родительской жестокости: папаша силой швырял детей на пол
|По инф. rosbalt.ru
|02 Февраля 2021 г.
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В Омске оперативно задержали мужчину после появления в соцсетях видеоролика со сценами его зверской жестокости к детям.
На записи видно, как мужчина хватает ревущих детей, и с размахом швыряет об пол, а затем бьет ногами.
Следователи нашли и задержали садиста уже через два часа. Запись сделала мать пострадавших детей — 5-летнего мальчика и 8-летней девочки. Она боялась сама пойти в полицию, чтобы не вызвать гнева супруга.
Задержанный — 45-летний судимый за кражу омич. На допросе он признался в истязании детей.
По предварительным данным, сейчас состояние здоровья детей не вызывает опасений медиков, но обследование продолжается.
Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:
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