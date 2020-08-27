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В Новой Зеландии напавшего на мечети стрелка приговорили к пожизненному сроку
По инф. polit.ru   
27 Августа 2020 г.
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Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

Суд в Новой Зеландии приговорил напавшего на мечети стрелка к пожизненному заключению

«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — сказал судья Кэмерон Мандер.

По словам общественного защитника, Таррант не возражает против назначенного наказания, которое он будет отбывать в тюрьме Окленда.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала преступление Тарранта «ужасным и достойным презрения поступком». Она отметила, что планируется депортация осужденного на родину в Австралию, где он продолжит отбывать наказание.

  • Приговор, вынесенный Тарранту, стал самым строгим в истории Новой Зеландии — впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения.

13 июля 29-летний австралиец уволил адвокатов, защищавших его с момента предъявления обвинений. Перед этим он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.

  • 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли 50 человек, 38 получили ранения.

В нападении обвинили сторонника ультраправых идей Брентона Тарранта. Он закрепил на своей каске камеру и вел прямую трансляцию на странице в Facebook – вскоре его аккаунт заблокировали. Также он предварительно опубликовал «манифест», в котором говорил о ненависти к мигрантам.

После теракта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что в стране запретят продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

  • В январе 47-летнего жителя Омска приговорили к 2,5 годам колонии за публичное оправдание расстрела в Крайстчерче.
  • 30 апреля суд оштрафовал жителя Камчатки на 600 тыс. рублей за одобрение теракта в Новой Зеландии.

Polit.ru

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