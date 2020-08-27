В Новой Зеландии напавшего на мечети стрелка приговорили к пожизненному сроку

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.
«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — сказал судья Кэмерон Мандер.
По словам общественного защитника, Таррант не возражает против назначенного наказания, которое он будет отбывать в тюрьме Окленда.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала преступление Тарранта «ужасным и достойным презрения поступком». Она отметила, что планируется депортация осужденного на родину в Австралию, где он продолжит отбывать наказание.
Приговор, вынесенный Тарранту, стал самым строгим в истории Новой Зеландии — впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения.
13 июля 29-летний австралиец уволил адвокатов, защищавших его с момента предъявления обвинений. Перед этим он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.
15 марта в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли 50 человек, 38 получили ранения.
В нападении обвинили сторонника ультраправых идей Брентона Тарранта. Он закрепил на своей каске камеру и вел прямую трансляцию на странице в Facebook – вскоре его аккаунт заблокировали. Также он предварительно опубликовал «манифест», в котором говорил о ненависти к мигрантам.
После теракта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что в стране запретят продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.
В январе 47-летнего жителя Омска приговорили к 2,5 годам колонии за публичное оправдание расстрела в Крайстчерче.
30 апреля суд оштрафовал жителя Камчатки на 600 тыс. рублей за одобрение теракта в Новой Зеландии.
Вы можете себе представить, что коров можно оперировать при свете фар трактора? Об этом и не только в автобиографической книге рассказывает британский ветеринар Ноэль Фитцпатрик. А еще, оказывается, этот человек проводит сложнейшие высокотехнологичные операции, на которые большие никто в мире и не решается. Книга называется «Слушая животных: история ветеринара, который продал Астон Мартин, чтобы спасать жизни».
Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.
На сайте Change.org опубликована петиция, автор которой обращается к членам Заксобрания Петербурга с требованием «на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября».
В этом году на Урале и в Сибири — небывалый урожай грибов. К сожаление, не обошлось без несчастных случаев. Так, трое человек — члены одной семьи — серьезно отравились грибами в Челябинске и оказались в больнице.
Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго. В список попала классическая «Нива», которая выпускается с конвейера вот уже целых 43 года.
«АвтоПаскер», магазин автозапчастей федерального уровня, провел тест-драйв шин Viatti Bosco A/T 215/70 R16. Для испытаний шинами укомплектовали автомобиль Chevrolet NIVA, на котором проехали более 1000 километров, 1/5 пути проходила на грунтовых дорогах и бездорожью. По итогам теста пилоты особенно отметили, что шины Viatti Bosco A/T – тихие, а автомобиль отлично справлялся с мокрым асфальтом на высокой скорости.
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном комитети Белоруссии. Писательницу вызвали туда как свидетеля по делу о попытке захвата власти - впрочем, сама она убеждена, что находится на верной стороне, бунтующего против Александра Лукашенко народа. И призывает власти России наладить диалог с оппозицией в братской стране... Какие еще новости из Беларуси?
В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. Большая часть из них пришлась на Красноярский край, Кемеровскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.