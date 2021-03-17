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В Новосибирске хотят открыть детскую «школу КГБ»
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2021 г.
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В Новосибирске на президентский грант претендует организация, которая предлагает организовать «дополнительное образование школьников в рамках государственной безопасности».

В Новосибирске хотят открыть детскую «школу КГБ»

Как передает «Тайга.инфо», в Фонде президентских грантов РФ зарегистрирована заявка проекта «Дом Пионеров детской школы Народного КГБ» от АНО «Культурно-творческий „Фестиваль мастера Руси“».

«Январские события и другие политические не разрешенные сборища толпы, якобы, в защиту предателя Навального с вовлечением несовершеннолетних подростков и молодежи, еще раз показывают, как буржуазия пытается сдать Россию, советский народ международной финансовой олигархии, занимается политическим развратом нашего будущего — молодежи. В толпы буржуазных сборищ вовлечены подростки и молодежь, запрограммированные просмотром некоторых телевизионных каналов, интернета, враньем из ютуба, низким качеством образования. Часть из них ведет и антисоветскую пропаганду, захватив систему управления», — говорится в обосновании заявки.

Авторы считают, что необходимо создать «моду» на патриотизм, «чтобы все стремились попасть на обучение в такие школы, обучение в которых научит будущих сотрудников госбезопасности переходить от методов силового подавления инакомыслия к методам убеждения личным примером».

Заявители сообщают, что организация «Народное КГБ СССР» могла бы организовать такую школу в помещении «ДК имени Клары Цеткин». Авторы проекта хотят получить 47,5 млн рублей на ремонт здания бывшего дома культуры, хотя оно признано ветхим и подлежит сносу.

По инф. rosbalt.ru

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