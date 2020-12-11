В Нижегородской области назвали средний размер взятки

В Нижегородской области средний размер незаконного вознаграждения в этом году составил 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, подводя итоги работы по борьбе с коррупцией.

В области выявлено 410 преступлений коррупционной направленности в этом году. К уголовной ответственности привлечено 56 человек. Почти половина из них — это руководители различного уровня, в том числе четверо — из органов судебной власти, четверо — из органов местного самоуправления и трое — из государственных организаций.

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— Стараемся активнее противодействовать коррупционным преступлениям в сферах освоения бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов, — добавил начальник нижегородского главка Юрий Арсентьев. — Уже имеются определенные результаты. Задокументировано 25 посягательств, связанных с реализацией национального проекта «Демография» и два — с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».

Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме" - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.

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