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В Москве упростили оформление пенсий по потере кормильца
|По инф. rosbalt.ru
|24 Ноября 2020 г.
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С 1 января оформить пенсию при потере кормильца станет проще. Москвичей, потерявших кормильца, освободили от необходимости подавать в Главархив свидетельства о регистрации брака.
Теперь сведения, которые доказывают родство между заявителем и умершим, Главархив будет получать самостоятельно с помощью доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Соответствующее постановление, которое меняет административный регламент, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Теперь для оформления выплат от города останется подать сведения о трудовом стаже и заработке умершего. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
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