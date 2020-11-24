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В Москве упростили оформление пенсий по потере кормильца
По инф. rosbalt.ru   
24 Ноября 2020 г.
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С 1 января оформить пенсию при потере кормильца станет проще. Москвичей, потерявших кормильца, освободили от необходимости подавать в Главархив свидетельства о регистрации брака.

В столице упростили оформление пенсий по потере кормильца

Теперь сведения, которые доказывают родство между заявителем и умершим, Главархив будет получать самостоятельно с помощью доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Соответствующее постановление, которое меняет административный регламент, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь для оформления выплат от города останется подать сведения о трудовом стаже и заработке умершего. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

По инф. rosbalt.ru

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