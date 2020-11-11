В Москве умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В Москве закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли проводить близких в последний путь.
Новую услугу предоставляет ГБУ «Ритуал». По словам директора фирмы Артема Екимова, таким образом, будет удовлетворена потребность граждан в традиционном прощании с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Он отметил, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке гроба, при этом все соединения полностью герметичны.
«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — пояснили в ГБУ «Ритуал». Там добавили, что компания также оказывает бесплатную услугу «Прощание онлайн».
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве за минувшие сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в результате заражения достигло 7502.
Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
В краткосрочной перспективе отношения России и США не улучшатся, считает научный сотрудник Центра исследований модернизации при Европейском университете в Санкт-Петербурге Дмитрий Ланко. В будущем, однако, взаимодействие двух стран все-таки может выйти на новый уровень.
Вот уже несколько лет популярный детективный телесериал «Метод» держит зрителя в напряжении благодаря оригинальному сюжету и великолепной игре актёров. Главные роли исполняют Константин Хабенский (Родион Мерлин) и Паулина Андреева (Евгения Стеклова).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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