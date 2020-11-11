В Москве умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

В Москве закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли проводить близких в последний путь.

Новую услугу предоставляет ГБУ «Ритуал». По словам директора фирмы Артема Екимова, таким образом, будет удовлетворена потребность граждан в традиционном прощании с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Он отметил, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке гроба, при этом все соединения полностью герметичны.

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«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — пояснили в ГБУ «Ритуал». Там добавили, что компания также оказывает бесплатную услугу «Прощание онлайн».

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве за минувшие сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в результате заражения достигло 7502.

Polit.ru

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