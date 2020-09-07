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Вот и кладбища в виртуальную реальность переходят

По инф. "Российской газеты"   
07 Сентября 2020 г.
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В Эквадоре появилась электронная платформа, при помощи которой можно почтить память всех умерших во время пандемии коронавируса.

В Эквадоре создали виртуальное кладбище, чтобы почтить память жертв коронавируса

Из-за жестких ограничительных мер многим не удалось попрощаться со своими родственниками, скончавшимися в последние месяцы как от осложнений вызванных COVID-19, так и от других причин. И теперь, благодаря созданию виртуального кладбища, они смогут наверстать упущенное.

Автором инициативы стал молодой человек по имени Гильермо Робалино. Благодаря его усилиям в интернете появилась платформа, функционирующая под девизом «Вспоминать — значит возвращать к жизни».

При помощи запущенного им проекта родственники, друзья и знакомые могут создавать электронные некрологи, оставлять сообщения, размещать фотографии и даже зажигать свечи в память об умерших.

  • Одним из преимуществ виртуального кладбища является то, что оно не имеет обычных ограничений. У него нет часов посещения, а оставить сообщение можно из любой точки мира (в период, когда серьезно ограничено международное авиасообщение, это крайне важно).

Согласно последним данным, в Эквадоре зарегистрировано свыше 6,7 тысячи смертей от коронавируса. По существующим в стране правилам родственники умершего должны согласовать с похоронными бюро последние процедуры, определить, где тот будет захоронен. Организация похорон часто осуществляется за счет специальной страховки. Если ее нет, местные власти решают, будет ли покойник погребен или кремирован. Из-за введенных ограничений церемонии прощания в последние месяцы практически не осуществлялись.

«Наш идеал — стать самым большим и самым дружелюбным виртуальным кладбищем в регионе или мире, почему бы и нет? Это не просто бизнес, это, прежде всего, предложение объединиться и поделиться своими мыслями о покойном», — отмечает Робалино.

В настоящее время, по его словам, на платформе размещено уже 300 некрологов. На данный момент услуга полностью бесплатна.

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