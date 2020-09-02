В Москве стража порядка будут судить за коррупцию

Столичной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу теперь уже бывшего полицейского. Его обвинили в получении взяток и посягательстве на жизнь коллег — сотрудников полиции.

35-летний житель Подмосковья, фамилию которого не называют, трудился в 5 отделе полиции УВД на Московском метрополитене. И 25 мая 2019 года, находясь на службе в переходе между станциями метро «Баррикадная» и «Краснопресненская», остановил для проверки документов гражданку Филиппин. Убедившись, что у нее на руках нет документов, подтверждающих законность пребывания в нашей стране, поставил женщину перед выбором — либо она отдает ему 30 тысяч рублей, либо он ее штрафует, а потом иностранку депортируют.

Для конспирации полицейский передал иностранке упаковку с бумажными платками и жестом указал, что в них необходимо положить требуемую сумму, а затем вернуть упаковку ему. Иностранка передала стражу порядка 20 тысяч рублей, а тот вернул ей копии паспорта и справки о том, что паспорт женщины находится на оформлении в визовом отделе.

Аналогичным способом 18 сентября 2019 года в восточном вестибюле метро «Рязанский проспект» полицейский получил взятку в одну тысячу рублей от гражданина Узбекистана, не имеющего при себе документов, удостоверяющих личность.

В тот же день, после получения очередной взятки, полицейский был «пойман за руку» сотрудниками отдела собственной безопасности Управления внутренних дел на Московском метрополитене. Но взяточник решил не сдаваться и в комнате полиции из своего табельного оружия открыл стрельбу на поражение, убив одного сотрудника ОСБ и причинив тяжкий вред здоровью другого.

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Москвы, дело будет рассматривать Московский городской суд.

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