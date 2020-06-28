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В Москве при раскопках нашли монеты времен Золотой Орды
Сергей Жуков, «Российская Газета»   
28 Июня 2020 г.
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В новой Москве археологи отыскали монеты, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV века.

В Москве при раскопках нашли монеты времен Золотой Орды

Всего на берегах Малой Сосенки у поселка Коммунарка археологи обнаружили более тысячи разных артефактов. В их числе — нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи. Там находятся два селища: Сосенки-1 и Сосенки-2. Это территории со следами поселений XIV–XIX веков.

— Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла времен Золотой Орды. Скорее всего, это дирхемы, — объяснил порталу mos.ru глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. — Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой.

Еще о разных интересных находках археологов со всех уголков света:

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