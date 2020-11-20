В Москве появилась новая категория льготников — дети войны

В Москве создали новую льготную категорию — дети войны. Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, к новой категории льготников относятся люди, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Отметим, что речь идет о льготах для тех, на кого не распространяются федеральные льготы. Считается, что таких граждан, которые не относятся ни к каким дополнительным льготным категориям (например, по инвалидности), в столице порядка 71,5 тысячи.

Среди льгот — право на бесплатный проезд в Москве на всех видах городского транспорта, на железнодорожном пригородном транспорте, бесплатные путевки для неработающих в санатории при наличии показаний, возмещение расходов на проезд на поезде к месту лечения и обратно, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Также у новой категории льготников появится преимущественное право при вступлении в дачные некоммерческие объединения, преимущественное право при приеме в организации стационарного социального обслуживания или организации и внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

Кроме того, в Москве дети войны будут получать ежемесячную денежную выплату.

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По инф. rosbalt.ru

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