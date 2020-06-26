В Москве открыли уникальный онкоцентр мирового уровня

В Москве открыли одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Московского международного онкологического центра (ММОЦ).

По его словам, он создан по соглашению правительства города с одной из крупнейших частных медицинских организаций России - АО «Европейский медицинский центр». Планируется, что новый онкологический центр будет оказывать помощь нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС.

В центре, как уточнили в пресс-службе мэрии, создано уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное восемью линейными ускорителями последнего поколения.

В текущем году в рамках базовой программы ОМС в ММОЦ смогут пройти лучевую терапию более 4,5 тыс. пациентов. В ближайшее время планируется там открыть круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики.

За москвичей остается только порадоваться, ведь лечение онкологических заболеваний - не самое легкое занятие, и зачастую, например, пациенты в регионах не могут рассчитывать на технологичную квалифицированную помощь. А сейчас, во время пандемии коронавируса, все еще более обострилось. Так, врачи жалуются на нехватку дженериков - основных лечебных препаратов, которые вдруг стали недоступны для пациентов, что значительно повлияло на качество лечения. Поэтому, да и не только, врачи ожидают, что к концу года онкологическая ситуация в России ухудшится. Из-за пандемии не работают многие учреждения первичного звена здравоохранения, а значит, выявляемость пациентов с раком снизилась.

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По инф. rosbalt.ru

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