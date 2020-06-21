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Медики ждут резкого роста числа больных онкологией
По инф. rosbalt.ru   
21 Июня 2020 г.
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К концу года онкологическая ситуация в России ухудшится, рассказали врачи-окнологи. Медики связали это с тем, что из-за пандемии не работают учреждения первичного звена здравоохранения, а значит, выявляемость пациентов с раком снизилась.

Российские врачи прогнозируют рост числа онкобольных к концу года

«Если у нас еженедельно было до 2400 посещений поликлиники, то сейчас где-то 1400. Из них первичных больных — человек 200 всего. А на самом деле до этого было гораздо больше», — привела пример главный специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

О снижении числа пациентов рассказал и директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) Владимир Моисеенко. По его словам, сейчас в учреждении преимущественно наблюдаются «повторные» больные, которые проходят длительное лечение.

Эксперты рассказали об этом сотрудникам комитета по здравоохранению Петербурга, чтобы решить проблему.

«В противном случае осенью мы будем иметь взрыв числа пациентов, как с коронавирусом, причем с запущенными формами опухоли, потому что прекращены программы раннего выявления. Больные, даже те, кто имеют жалобы, не имеют возможности обследоваться на амбулаторном этапе. Это приведет к тому, что значительно ухудшатся показатели, онкологическая ситуация к концу года», — резюмировал Моисеенко.

Напомним, пациенты с раком в Петербурге могут получить помощь врачей, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. При этом плановые госпитализации откладывают, если это не угрожает жизни больных.

Число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев...Понятно, что этот страшный диагноз одинаково ставят и мужчинам, и женщинам, но дамам нужно быть внимательнее к себе вдвойне. Дело в том, что по прогнозам врачей к 2030 году может вдвое вырасти заболеваемость раком шейки матки. Кроме того, статистика говорит о том, что рак молочной железы развивается у каждой девятой женщины. Снизить риск постановки этого страшного диагноза помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Так что всё в наших руках.

По инф. rosbalt.ru

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