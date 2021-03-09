В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера

В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?

3 марта Илья Яшин выложил в Сеть видеоролик, где рассказал о событии, которое в нормальной стране уже было бы известно всем поголовно. По этому поводу заводились бы уголовные дела, летели головы чиновников и присутствовал всеобщий резонанс. Но у нас об этом – тишина. Хотя с дома 26 по улице Краснопрудной в самом центре Москвы отвалился огромный кусок фасада, который разбил вдребезги припаркованный автомобиль и только чудом никого не убил, при этом в двух шагах от места падения расположена детская площадка.

«Аварии можно было бы избежать, если бы подчиненные Сергея Собянина вовремя отреагировали на сигналы депутатов, – разъяснял в ролике Яшин. – Когда в доме шел ремонт, я направил восемь (!) депутатских запросов, пытаясь привлечь внимание к ошибкам в работах и некомпетентности подрядчика ООО «ССУ-6». Писал в Префектуру, Управу, ГБУ «Жилищник» и Фонд капитального ремонта, который выделил деньги.

Отмечу, что подрядчика Префектура выбрала без конкурса, объясняя это срочностью, а «Жилищник» готовил техзадание для подрядчика и должен был контролировать работы. Но в итоге их контролировали депутаты по просьбам жителей и выявляли множество нарушений».

В конце ролика Яшин сделал несколько громких заявлений: «Обращаюсь к подчиненным Собянина. Иногда нужно отложить в сторону политические разногласия и слушать, что вам говорят муниципальные депутаты. Нас для того и выбирали жители, чтобы мы указывали на ошибки. А когда вы игнорируете наши слова, получается вот такой результат. Кто ответит за бездарное техническое задание, за украденные деньги и за отсутствие контроля? Пришлите в районную управу нормального профессионала, а не очередного болтуна из «Единой России», который может только красивые обещания давать, – сказал Яшин. Вопрос и к нашему межрайонному прокурору Денису Боровскому, который почти год долбит мой муниципалитет проверками с задачей собрать компромат. Но на другую работу у вас, похоже, просто не остается времени. Каждый раз на депутатский запрос мы получаем отписки. Может, все-таки займетесь своими прямыми обязанностями?»

Sobesednik.ru поинтересовался у Ильи Яшина, последовала ли хоть какая-то реакция властей спустя сутки после публикации ролика и, собственно, самого ЧП.

– Единственная реакция на данный момент – это звонок с канала «Москва 24», который попросил контакты жителей. Хотя я не очень понимаю, зачем они журналистам, ведь вся фактура уже была снята сотрудниками канала три дня назад, – отметил депутат. – А со стороны властей и городских служб никакой реакции пока нет, но в этом месяце будет отчет главы управы, перед которой мы этот вопрос обязательно поставим. Также на ближайшем заседании Совета депутатов мы подготовим запрос в правоохранительные органы с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», которое почему-то до сих пор не возбуждено.

Рассказал Илья и о помощи владельцу расплющенного автомобиля, которым оказался 80-летний профессор.

– Он вообще не очень понимает, что ему делать. Машину купил совсем недавно, а так как у него проблемы с ногами, то для него это действительно средство передвижения. Отсутствие авто для него серьезная проблема, – пояснил Яшин. – Полагаю, мы поможем пострадавшему, составим претензию в «Жилищник» и к компании-подрядчику по поводу компенсации материального вреда. Но если они будут отказываться, то, видимо, придется обращаться в суд. У нас такой опыт уже есть – в прошлом году под давлением пара вылетел канализационный люк и упал на припаркованный автомобиль. Дело уже в суде.

Любой, кто узнает эту историю, задастся вопросом о качестве работы московской власти. – Ну, вы же понимаете, что сам Собянин в отставку не уйдет, – говорит Яшин. – А для того, чтобы его поменять, нужны нормальные, настоящие свободные выборы, с допуском всех кандидатов. И, поверьте, тогда москвичи смогут сделать правильный выбор. Столице нужен такой мэр, который будет защищать интересы жителей, а не чиновников, коммунальной и строительной мафии, – уверен депутат. Такого мэра на моей памяти в Москве еще не было, но я верю, что он когда-нибудь появится. А для этого надо плясать от печки и для начала вернуть москвичам институт выборов, а не то, что сейчас ими называют, – резюмировал Яшин.

По инф. sobesednik.ru

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