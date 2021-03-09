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В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
Сергей Бегишев, sobesednik.ru   
09 Марта 2021 г.
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В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?

«Москве нужен другой мэр»: Яшин заговорил об отставке Собянина после страшного ЧП

3 марта Илья Яшин выложил в Сеть видеоролик, где рассказал о событии, которое в нормальной стране уже было бы известно всем поголовно. По этому поводу заводились бы уголовные дела, летели головы чиновников и присутствовал всеобщий резонанс. Но у нас об этом – тишина. Хотя с дома 26 по улице Краснопрудной в самом центре Москвы отвалился огромный кусок фасада, который разбил вдребезги припаркованный автомобиль и только чудом никого не убил, при этом в двух шагах от места падения расположена детская площадка.

«Аварии можно было бы избежать, если бы подчиненные Сергея Собянина вовремя отреагировали на сигналы депутатов, – разъяснял в ролике Яшин. – Когда в доме шел ремонт, я направил восемь (!) депутатских запросов, пытаясь привлечь внимание к ошибкам в работах и некомпетентности подрядчика ООО «ССУ-6». Писал в Префектуру, Управу, ГБУ «Жилищник» и Фонд капитального ремонта, который выделил деньги.

Отмечу, что подрядчика Префектура выбрала без конкурса, объясняя это срочностью, а «Жилищник» готовил техзадание для подрядчика и должен был контролировать работы. Но в итоге их контролировали депутаты по просьбам жителей и выявляли множество нарушений».

В конце ролика Яшин сделал несколько громких заявлений: «Обращаюсь к подчиненным Собянина. Иногда нужно отложить в сторону политические разногласия и слушать, что вам говорят муниципальные депутаты. Нас для того и выбирали жители, чтобы мы указывали на ошибки. А когда вы игнорируете наши слова, получается вот такой результат. Кто ответит за бездарное техническое задание, за украденные деньги и за отсутствие контроля? Пришлите в районную управу нормального профессионала, а не очередного болтуна из «Единой России», который может только красивые обещания давать, – сказал Яшин. Вопрос и к нашему межрайонному прокурору Денису Боровскому, который почти год долбит мой муниципалитет проверками с задачей собрать компромат. Но на другую работу у вас, похоже, просто не остается времени. Каждый раз на депутатский запрос мы получаем отписки. Может, все-таки займетесь своими прямыми обязанностями?»

Sobesednik.ru поинтересовался у Ильи Яшина, последовала ли хоть какая-то реакция властей спустя сутки после публикации ролика и, собственно, самого ЧП.

– Единственная реакция на данный момент – это звонок с канала «Москва 24», который попросил контакты жителей. Хотя я не очень понимаю, зачем они журналистам, ведь вся фактура уже была снята сотрудниками канала три дня назад, – отметил депутат. – А со стороны властей и городских служб никакой реакции пока нет, но в этом месяце будет отчет главы управы, перед которой мы этот вопрос обязательно поставим. Также на ближайшем заседании Совета депутатов мы подготовим запрос в правоохранительные органы с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», которое почему-то до сих пор не возбуждено.

Рассказал Илья и о помощи владельцу расплющенного автомобиля, которым оказался 80-летний профессор.

– Он вообще не очень понимает, что ему делать. Машину купил совсем недавно, а так как у него проблемы с ногами, то для него это действительно средство передвижения. Отсутствие авто для него серьезная проблема, – пояснил Яшин. – Полагаю, мы поможем пострадавшему, составим претензию в «Жилищник» и к компании-подрядчику по поводу компенсации материального вреда. Но если они будут отказываться, то, видимо, придется обращаться в суд. У нас такой опыт уже есть – в прошлом году под давлением пара вылетел канализационный люк и упал на припаркованный автомобиль. Дело уже в суде.

Любой, кто узнает эту историю, задастся вопросом о качестве работы московской власти. – Ну, вы же понимаете, что сам Собянин в отставку не уйдет, – говорит Яшин. – А для того, чтобы его поменять, нужны нормальные, настоящие свободные выборы, с допуском всех кандидатов. И, поверьте, тогда москвичи смогут сделать правильный выбор. Столице нужен такой мэр, который будет защищать интересы жителей, а не чиновников, коммунальной и строительной мафии, – уверен депутат. Такого мэра на моей памяти в Москве еще не было, но я верю, что он когда-нибудь появится. А для этого надо плясать от печки и для начала вернуть москвичам институт выборов, а не то, что сейчас ими называют, – резюмировал Яшин.

По инф. sobesednik.ru

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