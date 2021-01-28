В Москве назвали места, где могут дать вторую жизнь ненужным и старым вещам

Не знаете куда деть лишнюю одежду, книги и другие вещи, а на помойку отнести жалко? Специалисты «Мосприроды» рассказали, как жители столицы могут помочь городу избавиться от лишнего мусора и дать вторую жизнь этим вещам. Причем совместить это можно с прогулкой на природных территориях, ведь расположены пункты приема вторсырья рядом с экологическими центрами.

Так сдать ненужные вещи можно в проекты «Добрые вещи», «Доброворот» и фонда «Второе дыхание». Собранные вещи в хорошем состоянии передадут нуждающимся, а непригодные переработают. В любом случае эти вещи еще послужат, а значит, помогут сберечь ресурсы, затраченные на их производство. Вещевые излишки можно отнести в экоцентры: — «Экошкола Кусково» (3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1, телефон для справок: 8 (495) 370-07-50); — «Воробьевы горы» (Андреевская наб., д. 1; 8 (495) 225-65-92, обязательно предварительно позвонить); — «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, 1, стр. 3, 8 (916) 306-56-50. Прием с 8:00 до 17:00 в будни, с 10:00 до 17:00 в выходные).

Специалисты также советуют не выбрасывать пластиковые завинчивающие крышечки от питьевых продуктов. Их собирает проект «Добрые крышечки», помогающий детям. Все вырученные денежные средства за собранные крышечки переводятся на счет благотворительного фонда и идут на покупку очень нужного оборудования для детей.

Адреса пунктов приема «Добрых крышечек» можно посмотреть здесь .

Для любителей чтения на природных территориях города открыт проект «книжный круговорот» или буккроссинг. Сюда можно принести и оставить книгу, чтобы другие люди могли ее прочесть. Принести, поменять прочитанную книгу на другую можно по следующим адресам:

экоцентр «Экошкола Кусково» (3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1, телефон для справок: 8 (495) 370-07-50);

ДПТ «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2, открытая веранда, телефон для справок: 8 (495) 426-00-22);

экоцентр «Воробьевы горы» (Андреевская наб., д. 1; 8 (495) 225-65-92);

экоцентр «Конный двор» (ул. Металлургов, д. 41, с1, 8 (495) 672-88-65).

До 20 февраля в городе открыты пункты приема новогодних натуральных елей, сосен и пихт. Сдать «новогоднюю пушистую красавицу» на переработку можно в одном из 500 пунктов приема хвойных деревьев, причем 12 из них расположены в парках. Все собранные деревья перемелют в щепу, которая вернется в природу, например, став удобрением или материалом для укрепления пешеходных дорожек.

Информацию об их адресах и режимах работы смотрите здесь .

Несмотря на то, что в каждом столичном дворе стоят синие контейнеры для вторсырья, сдать ненужную бумагу, стекло и пластик можно и на парковых территориях. Пункты приема работают при экоцентрах «Битцевский лес» и «Экошкола Кусково».

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