В Петербурге установили десятки новых контейнеров для приема вторсырья

В Санкт-Петербурге появились 194 новых контейнеров для приема вторресурсов. Новые пункты приема отходов появились в Центральном, Красногвардейском, Московском районах и в поселке Шушары.

Об этом сообщили активисты экологического движения «РазДельный Сбор» на своей странице «ВКонтакте».

Девять новых контейнеров для пластиковых крышек появятся в крупных городских гипермаркетах, в продуктовых магазинах уже открыто шесть пунктов приема батареек. Для стекла установили четырнадцать баков, а для пластика — одиннадцать. Посмотреть, где именно расположены новые контейнеры, можно на сайте Recyclemap.

«Все заготовители, контейнеры которых есть на Recyclemap в Петербурге, проверены волонтерами „РазДельного Сбора“. Мы добавляем только те компании, которым можно доверять, так что в накопители с карты можно смело складывать вторсырье», — отмечают экоактивисты в группе.

Волонтеры подчеркивают, что не могут постоянно мониторить накопители в таком большом городе, как Петербург. Но если кто-то из жителей заметил, что информация о пункте сбора неактуальна — например, контейнер переместили или убрали — об этом можно сообщить активистам в группе «ВКонтакте» или через кнопку обратной связи на самой карте Recyclemap.

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По инф. rosbalt.ru

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