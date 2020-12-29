Самыми дорогими стали указатели «М» со станций «Арбатская» Филевской линии и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской.
Аукцион проводил Московский метрополитен. Все 15 исторических букв «М», которые относятся к 1985-1990-м годам, были проданы за 20 минут.
Как сообщает официальный телеграм-канал Департамента транспорта Москвы, стоимость букв «М» с «Арбатской» и «Пушкинской» составила 19 тысяч рублей за каждый лот. А, например, «М» со станции «Лубянка» оказалась чуть дешевле — 18 тысяч.
В понедельник горожане могли видеть в подземном переходе под Лубянской площадью новый указатель, который еще не смонтирован у одного из входов на станцию.
Новые буквы «М» выполнены в той же стилистике, что и прежние, но дополнены световыми маячками, которые указывают, на линии какого цвета находится станция.
Московский метрополитен продолжает менять навигацию. Так, например, два года назад все желающие могли купить в официальных магазинах информационные указатели, которые были заменены на новые. Например, работавшая корреспондентом «Los Angeles Times» в Москве Сэйбра Айрс, повесила вывеску со станции метро «Белорусская» у себя дома в Далласе.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Москве на аукционе продали советские буквы «М» из метро
Самыми дорогими стали указатели «М» со станций «Арбатская» Филевской линии и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской.
-
Сердечная недостаточность у собак - лечение Ветмедином
Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.
-
Будущее наступило? Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в стране скоро можно будет выбрать, в каком виде получать пенсию, в том числе в цифровых рублях.
-
«Ворошиловский стрелок» – было такое почетное звание
88 лет назад, 29 декабря 1932 года, в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.
-
Геннадий Зюганов высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
«Не нужно делать обязательной вакцинацию от коронавируса, так как у каждого препарата имеются свои противопоказания»» – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
-
В Новосибирске умерла известная артистка Валентина Широнина
В Новосибирске на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Широнина. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Красный факел», в котором она работала более сорока лет.
-
Важные подвижки: Попасть в федеральную больницу можно будет без направления
В 2021 году получить специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках россияне смогут без направления врача. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
-
Юрий Стоянов поставит на новогодний стол «необычное», но очень вкусное блюдо
В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».
-
По паркам Петергофа в новогодние праздники можно будет гулять бесплатно
Парки Петергофа в новогодние праздники будут открыты. Как сообщили в государственном музее-заповеднике, вход будет бесплатным.
-
ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии
ВДНХ подготовила праздничный спецпроект с зимними маршрутами и тематическими турами. В экскурсиях, посвященных зимнему сезону, можно поучаствовать бесплатно.
-
Начальник колонии, где Цеповяз лакомился икрой, сам станет осужденным
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Радькова — бывшего начальника исправительной колонии в Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
-
Как в 17 веке: итальянские бары задумались о «винных окнах»
Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых «винных окон» («buchette del vino»).
-
В Помпеях археологи нашли лавку уличной еды
Археологи нашли в Помпеях древний магазин еды, в котором сохранились остатки пищи. На прилавке обнаружили даже аналог энергетического батончика, которому насчитывается 2 тысячи лет!
-
Пресняков и Подольская удивили фанатов покупкой квартиры за 16 миллионов
Скоро Новый год, и большинство людей готовится к праздникам и подбирает подарки. Звёзды шоу-бизнеса, которые обычно в это время были заняты выступлениями на корпоративах, в этом году тоже сидят дома.
-
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но попросили для него снисхождения
Коллегия присяжных заседателей признала солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году.
-
Рак перестанет быть приговором?
В России в следующем году полностью закроют потребность в дефицитных противоонкологических препаратах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
-
Умерла петербурженка, пережившая два крушения «Невского экспресса»
В Петербурге скончалась Наталья Новикова — единственный человек, который пережил сразу два крушения поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах. Об этом в соцсетях сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.
-
Иисус — прежде всего целитель?
"Эпидемиологи могут читать Библию как профессиональный журнал: там была проказа, сифилис, малярия. Когда пришел Иисус, он освободил больных от изоляции, и они перестали стыдиться", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
-
Экономному чиновнику выписали премию в 15 окладов. Всем бы так!
Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.
-
Больше миллиона пенсионеров в России должны денег кредиторам
Примерно 5% россиян или 7,8 миллиона человек находятся в базе судебных приставов из-за невыплаченных кредитов. Каждый шестой неплательщик — пенсионер.