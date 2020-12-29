В Москве на аукционе продали советские буквы «М» из метро

Самыми дорогими стали указатели «М» со станций «Арбатская» Филевской линии и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской.

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Аукцион проводил Московский метрополитен. Все 15 исторических букв «М», которые относятся к 1985-1990-м годам, были проданы за 20 минут.

Как сообщает официальный телеграм-канал Департамента транспорта Москвы, стоимость букв «М» с «Арбатской» и «Пушкинской» составила 19 тысяч рублей за каждый лот. А, например, «М» со станции «Лубянка» оказалась чуть дешевле — 18 тысяч.

В понедельник горожане могли видеть в подземном переходе под Лубянской площадью новый указатель, который еще не смонтирован у одного из входов на станцию.

Новые буквы «М» выполнены в той же стилистике, что и прежние, но дополнены световыми маячками, которые указывают, на линии какого цвета находится станция.

Московский метрополитен продолжает менять навигацию. Так, например, два года назад все желающие могли купить в официальных магазинах информационные указатели, которые были заменены на новые. Например, работавшая корреспондентом «Los Angeles Times» в Москве Сэйбра Айрс, повесила вывеску со станции метро «Белорусская» у себя дома в Далласе.

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