В Москве 60-ю по счету новостройку сдали под заселение по реновации

На востоке Москвы в районе Перово сдали под заселение еще один дом по реновации. Он расположен по адресу: Зеленый проспект, дом № 27А.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, этот дом стал 60-м по счету с момента запуска в столице программы реновации жилого фонда. Квартиры в

новостройке получают жители трех старых домов на Зеленом проспекте: № 29, корпус 1, а также № 27, корпуса 2 и 3.

По словам чиновника, жители этих домов 7 ноября получили уведомления о начале переселения, а спустя неделю им поступили электронные письма с предложением новых квартир. Всего в новостройке 144 квартиры. На первом этаже расположен Центр информирования по переселению.

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Левкин напомнил, что в будущем в Перово по реновации планируют построить четыре детских сада на 950 воспитанников, два из них — с бассейном. Также там появится три общеобразовательные школы на 95- учащихся.

В Перово по реновации предстоит расселить 196 домов. Из них 191 дом снесут, еще пять планируют реконструировать после расселения всех жильцов.

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