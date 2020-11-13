В программу московской реновации включили еще 10 стартовых площадок

В столичном правительстве подобрали еще 10 адресов для строительства новостроек по реновации. Лидером по количеству новых адресов стал ЮВАО, район Люблино.

Как сообщили в пресс-службе мэра Сергея Собянина, новые стартовые площадки расположены в пяти административных округах. В Люблино чиновники определили пять новых площадок: Краснодарская улица, владения 8 и 18, Люблинская улица, владение 111, строение 2, Совхозная улица, владение 10А, улица Судакова, владение 5.

Два адреса добавилось в Пресненском районе ЦАО: улица Подвойского, дом 12/15 и улица Литвина-Седого, дом 13. Еще в четырех районах появилось по одной площадке: в Ростокино — проспект Мира, владение 135А, в Новогиреево — Мартеновская улица, владение 39, в Можайском — улица Багрицкого, владение 28, в районе Филевской парк — улица Барклая, владение 6.

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Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 33 пятиэтажки на 2,3 тысячи квартир. Комфортное жилье получат шесть тысяч москвичей.

Вместе с тем из перечня исключили две стартовые площадки в СВАО: Бутырский район, улица Руставели, владение 3, корпус 4 и район Свиблово, Лазоревый проезд, владение 2А. В мэрии объяснили, что в процессе реализации программы по этим площадкам специалисты выявили ограничения, препятствующие строительству.

Таким образом, всего в программе сегодня 472 стартовые площадки для строительства новых домов общей площадью 7,4 млн «квадратов».

Кстати:

На рассмотрение Госдумы 18 сентября поступил законопроект, который даёт возможность проводить реновацию во всех регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Инициатива подготовлена по инициативе спикера Совета

В Общественной палате не нашли подводных камней в законопроекте, разрешающем региональным властям принимать программы реновации жилищного фонда при согласии двух третей собственников квартир.

По инф. rosbalt.ru

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