В Мордовии священник-педофил долгие годы издевался над своими и приемными детьми

В Мордовии священнослужителя подозревают в истязании детей. По версии СК РФ, с 1996 года и до нынешнего в семье систематически избивали шестерых детей, лишали их пищи и сна.

Всего в этой семье воспитывалось 12 детей, среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные. Одна из потерпевших сообщила следователю, что в 2005 году, когда ей было шесть лет, приемный отец ее изнасиловал. Это повторилось в 2012 году, когда девочке было 13 лет. Мужчина задержан.

Следователи ищут еще двоих детей, усыновленных семьей — с сентября нынешнего года они живут в Абхазии.

В СК РФ не сообщили деталей, но издание MordovMedia уточняет, что фигурант — бывший настоятель церкви в Чамзинском районе республики.

По инф. rosbalt.ru

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