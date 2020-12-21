В Британии обнаружили новый, более опасный, штамм коронавируса

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Главный врач Англии Крис Уитти объявил о том, что в Британии выявлен новый вариант коронавируса, который «может распространяться быстрее», чем предыдущие штаммы смертельной инфекции.
На данный момент совокупность данных свидетельствует о том, что новый штамм «обладает значительным, существенным увеличением трансмиссивности», отметил профессор Крис Уитти, которого цитирует CNBC. По его словам, пока «нет доказательств», позволяющих предположить, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, большее количество госпитализаций или влияет на лечение коронавируса и реакцию на вакцину.
Вместе с тем, по оценкам медицинских экспертов, новый вариант может быть на 70 процентов более передаваемым от человека к человеку, чем исходный штамм болезни. Уитти отметил, что новый вирус впервые появился в середине сентября в Лондоне или Кенте, а к середине ноября он стал причиной примерно 28 процентов случаев заражения в Лондоне и других частях юго-восточной Англии.
По его словам, сейчас эти цифры намного выше: в Лондоне данные за последнюю неделю показывают, что на новый вариант приходится более 60 процентов новых случаев инфицирования. «Это говорит нам о том, что этот новый вариант не только быстро движется, но и становится доминирующим штаммом», — заключил главный врач Англии.
Днем ранее власти ЮАР также объявили о том, что местные ученые обнаружили новую мутацию коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране. Новый вариант вируса отличается высокой степенью передачи инфекции, он стал доминирующим во второй волне коронавируса в ЮАР и вызывает серьезные заболевания у молодых и ранее здоровых людей, среди которых он протекает преимущественно в тяжелой форме.
В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в Британии власти более 20 стран заявили об ограничении или полном прекращении авиасообщения с этой страной.
- Полеты из Альбиона на разный срок уже приостановили Австрия, Аргентина, Австралия, Бельгия, Болгария, Германия, Дании, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Польшу, Португалия, Румыния, Турция, Хорватия, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Чили и Эстония.
- Помимо этого, недавно стало известно, что с Данией приостановили авиасообщение Израиль и Турция. Кроме того, Израиль, Швейцария и Нидерланды заморозили сообщение и с ЮАР.
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