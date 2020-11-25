ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России
По инф. rosbalt.ru   
25 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.

Минздрав России ждет роста смертности

По его словам, уже сейчас наблюдается избыточная смертность, а в дальнейшем показатель может возрасти по причинам, прямо не связанным с COVID-19.

«Мы должны это понимать», — признал Гриднев.

Он привел пример: в период пандемии значительно снизилось количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хроническим заболеваниями.

С марта фиксируется снижение посещаемости отделений неотложной помощи (примерно на 50%), а посещаемость врачей пациентами-хрониками упала на 30-50%. Это может привести к увеличению смертности при отсутствии должного взаимоотношения «хроников» с медиками, уточнил Гриднев.

По теме:

Он добавил, что пандемия и антиковидные меры негативно повлияли и на психическое здоровье населения. Происходящее привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность, пояснил Гриндев.

Также из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья. Это в дальнейшем также может привести к росту смертности из-за роста суицидальных настроений и домашнего насилия, подчеркнул представитель Минздрава.

По его словам, снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют пациентам плановую помощь. «Если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда (отдано под ковид — прим. ред.), а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями», — сказал Гриднев. Но возникшие страхи заставляют людей, особенно пожилых, отказываться от посещения врачей.

  • И просто цифры: с апреля по сентябрь 2020 года в РФ умерло на 106 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет. К такому выводу пришла «Медиазона», изучив данные Росстата по смертности. При этом, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, от инфекции в этот период умерли около 20 тыс. человек — в 5 раз меньше.
  • Регионы в разной степени признают смерти, связанные с пандемией. В Магаданской области, Коми, Петербурге, Москве, Подмосковье и Тыве вся или почти вся избыточная смертность признана следствием ковида. А в Башкирии, Чечне, Татарстане, Липецкой и Ленинградской областях избыточную смертность власти официально никак не объясняют.

По мнению журналистов, на Северном Кавказе смертность подскочила из-за того, что в предыдущие месяцы умерших регистрировали недостаточно оперативно.

По данным Росстата, самым тяжелым месяцем эпидемии был июль: тогда общая смертность в России выросла почти на 21%.

В сентябре же не осталось ни одного региона, где смертность не увеличилась бы относительно среднего уровня. За месяц по России умерло на 26,4 тыс. человек больше, чем обычно.

  • Коронавирусная хроника на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 