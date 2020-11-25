В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России

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Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
По его словам, уже сейчас наблюдается избыточная смертность, а в дальнейшем показатель может возрасти по причинам, прямо не связанным с COVID-19.
«Мы должны это понимать», — признал Гриднев.
Он привел пример: в период пандемии значительно снизилось количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хроническим заболеваниями.
С марта фиксируется снижение посещаемости отделений неотложной помощи (примерно на 50%), а посещаемость врачей пациентами-хрониками упала на 30-50%. Это может привести к увеличению смертности при отсутствии должного взаимоотношения «хроников» с медиками, уточнил Гриднев.
Он добавил, что пандемия и антиковидные меры негативно повлияли и на психическое здоровье населения. Происходящее привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность, пояснил Гриндев.
Также из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья. Это в дальнейшем также может привести к росту смертности из-за роста суицидальных настроений и домашнего насилия, подчеркнул представитель Минздрава.
По его словам, снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют пациентам плановую помощь. «Если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда (отдано под ковид — прим. ред.), а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями», — сказал Гриднев. Но возникшие страхи заставляют людей, особенно пожилых, отказываться от посещения врачей.
И просто цифры: с апреля по сентябрь 2020 года в РФ умерло на 106 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет. К такому выводу пришла «Медиазона», изучив данные Росстата по смертности. При этом, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, от инфекции в этот период умерли около 20 тыс. человек — в 5 раз меньше.
Регионы в разной степени признают смерти, связанные с пандемией. В Магаданской области, Коми, Петербурге, Москве, Подмосковье и Тыве вся или почти вся избыточная смертность признана следствием ковида. А в Башкирии, Чечне, Татарстане, Липецкой и Ленинградской областях избыточную смертность власти официально никак не объясняют.
По мнению журналистов, на Северном Кавказе смертность подскочила из-за того, что в предыдущие месяцы умерших регистрировали недостаточно оперативно.
По данным Росстата, самым тяжелым месяцем эпидемии был июль: тогда общая смертность в России выросла почти на 21%.
В сентябре же не осталось ни одного региона, где смертность не увеличилась бы относительно среднего уровня. За месяц по России умерло на 26,4 тыс. человек больше, чем обычно.
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Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
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