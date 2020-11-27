ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Кузбассе пятый день продолжается режим «черного неба»
По инф. polit.ru   
27 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Кузбассе пятый день сохраняется режим «черного неба». Он действует в трех крупнейших городах региона — Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске.

В Кузбассе пятый день продолжается режим «черного неба»

Особый режим ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Безветренная погода и туман становятся причиной накопления вредных веществ в воздухе. Предприятия области рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

Местным жителям советуют оставаться дома и отказаться от прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

По теме:

Режим «черного неба» продлили до 26 ноября, 18:00 по местному времени. Но, по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода может сохраняться в регионе еще как минимум два дня.

Особый режим в городах Кемеровской области ввели 22 ноября и с тех пор несколько раз продлевали. По данным местных СМИ, 25 ноября в Заводском и Орджоникидзевском районах Новокузнецка зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации гидрофторида, а в Центральном районе — оксида углерода и пыли.

В конце прошлого и начале 2020 года в Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск режим неблагоприятный метеоусловий вводили более 40 раз.

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 