В Кузбассе пятый день продолжается режим «черного неба»

В Кузбассе пятый день сохраняется режим «черного неба». Он действует в трех крупнейших городах региона — Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске.

Особый режим ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Безветренная погода и туман становятся причиной накопления вредных веществ в воздухе. Предприятия области рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

Местным жителям советуют оставаться дома и отказаться от прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

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Режим «черного неба» продлили до 26 ноября, 18:00 по местному времени. Но, по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода может сохраняться в регионе еще как минимум два дня.

Особый режим в городах Кемеровской области ввели 22 ноября и с тех пор несколько раз продлевали. По данным местных СМИ, 25 ноября в Заводском и Орджоникидзевском районах Новокузнецка зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации гидрофторида, а в Центральном районе — оксида углерода и пыли.

В конце прошлого и начале 2020 года в Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск режим неблагоприятный метеоусловий вводили более 40 раз.

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

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Polit.ru

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