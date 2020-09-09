В Крыму построят новую объездную дорогу в Ялту

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Планы строительства и реконструкции дорог от федеральной трассы «Таврида» к приморским курортам обнародовали в Крыму. Об этом со ссылкой на министра транспорта региона Сергея Карпова сообщает министерство внутренней политики, информации и связи региона.
Проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут «Тавриду» с Ялтой и Судаком, включат в федеральную целевую программу и реализуют до конца 2023 года. За это время в Крыму должно быть реконструировано и построено более 190 километров автомобильных дорог. Всего, по информации Карпова, в ФЦП войдут 12 проектов общей стоимостью 131 миллиард рублей.
В первую очередь будет отремонтирована горная дорога Белогорск — Приветное протяжённостью в 32 километра. Другим приоритетным проектом станет строительство юго-восточного обхода Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы «Таврида» через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту. Завершение экспертизы и начало строительства обхода запланированы на 2021 год, при строительстве предполагается выкуп участков, по которым будет проходить трасса, у собственников. В более отдалённой перспективе — строительство объездов Ялты и Алушты.
На западе полуострова вскоре начнут строительство второго этапа дороги на Евпаторию. Кроме того, в планах — капитальные ремонты участков трассы на Южный берег Крыма от села Перевального до Алушты, а также от Алушты до Массандры, ремонт трассы Бахчисарай — Ялта, которая проходит через популярное среди туристов плато Ай-Петри, и ряд других проектов.
Планы строительства и реконструкции дорог от федеральной трассы «Таврида» к приморским курортам обнародовали в Крыму. Об этом со ссылкой на министра транспорта региона Сергея Карпова сообщает министерство внутренней политики, информации и связи региона.
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