Мусорщик чудом спас выброшенного на помойку кота

Живую находку — кота — обнаружили на мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске. Хозяева выбросили домашнего любимца как самый настоящий мусор...

На линии предсортировки в завязанном мешке был обнаружен кот. Сотрудник предприятия наткнулся на него, когда разрезал мусорный пакет чтобы подготовить содержимое для дальнейший сортировки.

«К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно. — говорит директор регионального оператора „Горкомхоз“ Игорь Перфильев. — Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного, и мешок с котом мог попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано».

Это не первый, а уже третий случай за последние два месяца, когда при сортировке отходов сотрудники этого регоператора находят животных. Ранее здесь же подобным образом были спасены две красноухие черепахи и африканский еж.

Еще истории о животных и не всегда, увы, гуманном отношении к ним - по ссылке.

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