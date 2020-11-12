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В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов
По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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В Казани скончался Герой Советского Союза, полковник запаса Борис Кузнецов. Он не дожил до своего 95-летия полтора месяца.

В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

О смерти ветерана сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она уточнила, что Рустам Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Бориса Кирилловича.

Борис Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. С самого начала войны подавал заявления на фронт, но взяли только после 18-летия, в 1943-м. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Уже в феврале 1944 года он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Сержант Кузнецов совершил подвиг при форсировании Днепра. Под непрерывным вражеским огнем на самодельном плоту он переправился через реку, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. В течение дня он многократно исправлял повреждения линии связи. Будучи дважды ранен, остался в строю. Но это еще не все. В бою близ деревни во время контратаки немцев он с помощью нескольких пехотинцев, рискуя жизнью, развернул 45-мм пушку, оставленную на поле боя, и прямой наводкой открыл огонь по врагу.

Позже при прорыве обороны в районе деревни Вултурул Борис Кузнецов вскочил на танк, прорвался на нем в окопы и расстрелял в упор отступающих солдат и офицеров противника. Личным примером он увлек за собой всех бойцов. В том бою сержант был серьезно контужен — рядом разорвалась мина.

Борис Кузнецов участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади. Но на этом его война не закончилась. В 1946 году его направили в Запорожье восстанавливать разрушенные города и промышленность. Здесь ему пришлось столкнуться с сопротивлением бандеровцев. В 1953 году Борис Кузнецов вернулся в родную Казань.

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