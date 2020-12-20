В Казахстане запретили освобождение по УДО осуждённых за коррупцию

В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Пакет документов призван укрепить защиту прав граждан в уголовном процессе и противодействовать коррупции. Отныне лица на государственных должностях, депутаты парламента и судьи не могут открывать и иметь счета, а также хранить ценности в банках да рубежом.

Кроме того, новый закон вносит изменения в процесс судопроизводства.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом.

А вот наши заголовки о борьбе с этим явлением в других государствах:

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