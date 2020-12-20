В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Пакет документов призван укрепить защиту прав граждан в уголовном процессе и противодействовать коррупции. Отныне лица на государственных должностях, депутаты парламента и судьи не могут открывать и иметь счета, а также хранить ценности в банках да рубежом.
Кроме того, новый закон вносит изменения в процесс судопроизводства.
Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом.
А вот наши заголовки о борьбе с этим явлением в других государствах:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Казахстане запретили освобождение по УДО осуждённых за коррупцию
В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
-
Лолита готова уехать из России, чтобы снова начать выступать
Для Лолиты Милявской уходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
-
Не стало первого советского каскадера Александра Массарского
Ушел из жизни 93-летний Александр Массарский, заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель "золотого пояса дзюдоиста", основатель отечественной школы каскадерского киноискусства.
-
Как происходит скупка драгоценных камней
Покупка драгоценного камня – отличная инвестиция, ведь бриллианты, изумруды, гранаты, рубины и сапфиры практически не теряют в цене. Драгоценные камни – максимально ликвидный товар любой скупки или ломбарда, но вырученные продавцом средства зависят от многих факторов.
-
Школьница вытащила провалившуюся под лед подружку
В селе Пирогово Каменского городского округа Свердловской области девочка спасла подругу, провалившуюся под лед во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
-
Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот
Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
-
Инфодемия
На днях еду в маршрутке. По случаю пандемии в салоне не тесно и все в масках, включая водителя. Две немолодые женщины впереди меня достаточно громко разговаривают:
-
Марк Варшавер объяснил отсутствие на сцене «Ленкома» актрисы Инны Чуриковой
Поклонники легендарной актрисы Инны Чуриковой в социальных сетях выразили обеспокоенность тем, что театр «Ленком» отменил все спектакли с её участием. Эту ситуацию решил прокомментировать нынешний руководитель театра Марк Варшавер.
-
Эксперт по финансам рассказал, как избежать нехватки денег
Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, как нужно управлять собственными средствами, чтобы их хватало.
-
Какие новогодние подарки обрадуют даже взрослых?
Психологи перечислили новогодние подарки, которым будут рады даже люди, которые ни в чем не нуждаются. Из-за пандемии подарки становятся способом порадовать себя, родных и друзей, пояснила семейный психолог Ирина Обухова.
-
Учителей и медиков начали вакцинировать от COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников, прививку уже получили 400 медиков, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
-
Человек-рыба и другие мировые курьезы
Одна из последних "мировых сенсаций": мужчина объявил себя человеком-рыбой и вживил себе в череп два плавника.
-
Нелли Кобзон призналась, что всегда знала об изменах мужа
Прошло уже более двух лет с момента ухода из жизни легендарного артиста Иосифа Кобзона. Официально он был женат три раза, но только третий брак с Нелли Михайловной многие считают образцовым. Так ли это на самом деле?
-
В сибирской рыбе впервые нашли микропластик. Печально!
В пресноводной рыбе в России обнаружили сотни фрагментов микропластика. Причем его оказалось куда больше, чем даже в рыбах из Амазонки!
-
Антикоронавирусные правила для школ будут действовать ещё год
До 1 января 2022 года будут действовать санитарные правила организации учебного процесса в школах, кружках, секциях, лагерях и детских центрах. Приказ Роспотребнадзора с соответствующей поправкой вступает в силу 18 декабря.
-
Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили
Актер Борис Галкин в программе «Судьба человека» поделился переживаниями по поводу смерти своего приемного сына Владислава Галкина.
-
В Мордовии священник-педофил долгие годы издевался над своими и приемными детьми
В Мордовии священнослужителя подозревают в истязании детей. По версии СК РФ, с 1996 года и до нынешнего в семье систематически избивали шестерых детей, лишали их пищи и сна.
-
Большинство россиян встретят Новый год дома и с елкой
Большинство — 86% — опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян намерены встречать Новый год дома. Только 5% пойдут в гости, а 4% в новогоднюю ночь окажутся на работе. 3% затруднились с ответом.
-
Папа «подкупил»? Волочкова назвала возможную причину переезда дочери к отцу
В начале этого года стало известно, что дочь Анастасии Волочковой переехала от матери жить к отцу Игорю Вдовину. Журналисты строили одну версию за другой и пытались получить комментарий от балерины, но Волочкова полностью прекратила общение с прессой.
-
В России выступили против запрета пластиковых пакетов. Печально!
Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета в стране и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с таким предложением выступила Белоруссия.