ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бывший президент Франции Николя Саркози лишится свободы. Коррупция!

По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Национальная финансовая прокуратура Франции запросила четыре года тюремного заключения для бывшего президента республики Николя Саркози, обвиненного в коррупции и злоупотреблении влиянием по делу «о прослушке». Два года из четырех — условно.

Во Франции прокуратура просит приговорить Николя Саркози к 4 годам тюрьмы

Обвинение потребовало аналогичного наказания для двух других обвиняемых по этому делу — бывшего сотрудника кассационного суда Жильбера Азибера, а также Тьерри Эрзог, адвоката экс-президента.

Напомним, что Саркози обвиняют в оказании давления на судью с целью получения информации относительно хода другого уголовного деле, фигурантом которого он является. Речь о получении средств для собственной избирательной кампании 2011 года от бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. По этому делу бывший президент Франции должен предстать перед судом в марте следующего года.

Экс-президент Николя Саркози отрицает любые обвинения в свой адрес. «20 лет (я работал — прим. „РГ“) мэром, 20 лет заместителем, 10 лет министром, 5 лет президентом республики. Никогда. Я никогда не совершал ни малейшего акта коррупции», — заявил Саркози в ходе слушаний.

Мы неоднократно говорили о том, что коррупция в мире (да, не только в России!) является системным явлением: условное право воровать (а это не только кража бюджетных денег, но и покровительство бизнесам родственников и знакомых) - дано каждому чиновнику. За ним большинство и идет во власть, потому что легко обогатиться там, имея доступ к бюджетным деньгам  - проще простого. Только вот важно ни с кем не ссориться, потому что иначе сразу за тобой придут следователи и наручники оденут. А в хороших отношениях со всеми быть, как известно, невозможно - вот поэтому мы и узнаем постоянно о новых "случаях выявленной коррупции".

Примеры заголовков о коррупции за рубежом:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 