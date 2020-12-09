Бывший президент Франции Николя Саркози лишится свободы. Коррупция!

Национальная финансовая прокуратура Франции запросила четыре года тюремного заключения для бывшего президента республики Николя Саркози, обвиненного в коррупции и злоупотреблении влиянием по делу «о прослушке». Два года из четырех — условно.
Обвинение потребовало аналогичного наказания для двух других обвиняемых по этому делу — бывшего сотрудника кассационного суда Жильбера Азибера, а также Тьерри Эрзог, адвоката экс-президента.
Напомним, что Саркози обвиняют в оказании давления на судью с целью получения информации относительно хода другого уголовного деле, фигурантом которого он является. Речь о получении средств для собственной избирательной кампании 2011 года от бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. По этому делу бывший президент Франции должен предстать перед судом в марте следующего года.
Экс-президент Николя Саркози отрицает любые обвинения в свой адрес. «20 лет (я работал — прим. „РГ“) мэром, 20 лет заместителем, 10 лет министром, 5 лет президентом республики. Никогда. Я никогда не совершал ни малейшего акта коррупции», — заявил Саркози в ходе слушаний.
Мы неоднократно говорили о том, что коррупция в мире (да, не только в России!) является системным явлением: условное право воровать (а это не только кража бюджетных денег, но и покровительство бизнесам родственников и знакомых) - дано каждому чиновнику. За ним большинство и идет во власть, потому что легко обогатиться там, имея доступ к бюджетным деньгам - проще простого. Только вот важно ни с кем не ссориться, потому что иначе сразу за тобой придут следователи и наручники оденут. А в хороших отношениях со всеми быть, как известно, невозможно - вот поэтому мы и узнаем постоянно о новых "случаях выявленной коррупции".
Примеры заголовков о коррупции за рубежом:
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