В Калифорнии десятки тысяч заключенных провернули крупнейшее мошенничество

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Десятки тысяч калифорнийских заключенных придумали и осуществили крупнейшую в истории штата мошенническую схему. Они просто отправляли запрос на пособие по безработице и власти одобряли его без проверки.
Окружной прокурор округа Сакраменто Энн Мари Шуберт оценивает сумму нанесенного ущерба в миллиард долларов. По ее словам, только с марта по август текущего года находящиеся в заключении преступники направили более 35 тыс. запросов на пособия общей суммой в 140$ млн.
Оказалось, что в Калифорнии нет системы, которая соотносит информацию о находящихся в пенитенциарной системе преступниках с информацией о безработных. Таким образом, заключенные могли направлять запросы на пособия и получать их — некоторые оформляли доставку денег прямо в тюрьму, другие ставили адресатами родственников и друзей.
В числе прочих «пособия» на сумму в 420$ тыс. получили и 133 смертника.
Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что решать проблему будет специальная группа.
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Десятки тысяч калифорнийских заключенных придумали и осуществили крупнейшую в истории штата мошенническую схему. Они просто отправляли запрос на пособие по безработице и власти одобряли его без проверки.
В подмосковном Долгопрудном жители одного из дворов спального района обнаружили в мусорке несколько десятков картин в хорошем состоянии. (Печально, что со временем произведения искусства обесцениваются и отправляются на мусорку. А ведь когда-то люди вкладывали в них в свою душу, свое время...- прим. МГ.)
Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.
23 ноября на «России 1» вышел исторический сериал «Грозный», снятый дорого-богато и явно не просто так. Актуальным его делает не то простое совпадение, что премьера сериала, в котором Грозный объявляет карантин на Руси из-за чумы, состоялась в разгар пандемии и всяческих ограничений в связи с коронавирусом. Его злободневность куда глубже и, может, страшнее.
В Севастополе до 15 января продлили действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, а также ввели запреты на проведение новогодних елок и корпоративов. Решение принято на заседании регионального антикоронавирусного штаба.
Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.
Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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