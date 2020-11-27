В Калифорнии десятки тысяч заключенных провернули крупнейшее мошенничество

Десятки тысяч калифорнийских заключенных придумали и осуществили крупнейшую в истории штата мошенническую схему. Они просто отправляли запрос на пособие по безработице и власти одобряли его без проверки.

Окружной прокурор округа Сакраменто Энн Мари Шуберт оценивает сумму нанесенного ущерба в миллиард долларов. По ее словам, только с марта по август текущего года находящиеся в заключении преступники направили более 35 тыс. запросов на пособия общей суммой в 140$ млн.

Оказалось, что в Калифорнии нет системы, которая соотносит информацию о находящихся в пенитенциарной системе преступниках с информацией о безработных. Таким образом, заключенные могли направлять запросы на пособия и получать их — некоторые оформляли доставку денег прямо в тюрьму, другие ставили адресатами родственников и друзей.

В числе прочих «пособия» на сумму в 420$ тыс. получили и 133 смертника.

Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что решать проблему будет специальная группа.

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Polit.ru

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