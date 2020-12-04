В Италии снова рассуждают о выходе из Евросоюза

Итальянцы больше всех выступают за то, чтобы через пять лет покинуть ЕС, если увидят, что Brexit приносит пользу Великобритании. При этом 45 процентов граждан либо согласны с этой идеей, либо решительно поддерживают ее.
Об этом заявил в интервью газете Express пресс-секретарь партии Italexit Серджио Монтанаро.
«Если бы мы были правящей партией, первое, что мы сделали бы, это запустили в действие статью 50 Лиссабонского договора, — отметил Монтанаро. — Затем создали параллельную валюту с евро в течение двух лет, необходимых для фактического выхода из ЕС». Оппозиционер признал, что идеи партии пока реализуются слабо. По его словам, в последнее время было проведено несколько собраний подписей в пользу выхода из ЕС, но они оказались бессмысленными. В этой связи ставится задача привести в парламент людей, которые хотят уехать из Евросоюза.
Монтанаро отметил, что лидеры ЕС подготовили серьезный пакет мер по восстановлению экономики, пострадавшей от коронавируса. На эти цели будет потрачено 750 миллиардов евро в качестве займов и грантов. Несмотря на это, все еще есть сомнения, что шаги Евросоюза полностью подавят антиеесовские настроения.
Между тем издание Bloomberg обращает внимание на то, что в Италии евроскептицизм развивается вот уже два десятилетия. Согласно опросу института политических и социальных исследований Demos & Pi, который был опубликован в апреле, с 2000 года доля итальянцев, не доверяющих ЕС, выросла с 43 до 70 процентов.
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