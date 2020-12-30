В Германии больше 20 поездов задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

Более 20 поездов были задержаны в Германии из-за лебедя, «скорбившего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника.

Инцидент, потребовавший особой спасательной операции, произошел на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония). Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшийся в живых пернатый не хотел покидать место, где все случилось, а неоднократные попытки выманить его с путей оставались безрезультатными.

На помощь поспешили пожарные и их спецтехника, которая позволила поднять птицу. Вся работа заняла около пятидесяти минут. Все это время отправки ожидали 23 поезда. Сообщается, что уцелевшего лебедя выпустили на реке Фульда.

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