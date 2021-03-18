В Европе началась третья волна коронавируса

В Европе вновь начали фиксировать серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Тревогу уже бьют Франция, Австрия, Польша, Италия и Норвегия.

Во Франции началась третья волна пандемии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Жан Кастекс, передает канал BFM-TV.

По словам министра, на этом этапе в стране выявлены «многочисленные штаммы» коронавируса.

Строгие ограничительные меры действуют во Франции уже несколько месяцев, однако темпы распространения вируса в последние недели вызывают у властей страны беспокойство. В настоящее время в регионе Парижа коронавирусные пациенты занимают 1152 койки в отделениях интенсивной терамии. Эти цифры превышают максимальные значения, зарегистрированные во время второй волны осенью прошлого года.

Всего за время пандемии во Франции зарегистрировано более 4 млн случаев коронавируса и около 90 тыс. летальных исходов.

***

Поляков посадили на общенациональный карантин по коронавирусу. Жесткая санитарная мера вводится с 20 марта: в стране закроются торговые центры (ТЦ), гостиницы, кинотеатры и театры.

По данным Минздрава, число случаев болезни увеличивается столь стремительно, что медицине может оказаться не под силу справиться с этой волной.

Профильный министр Адам Недзельский сказал, что Польше угрожает мутировавший «британский» штамм. За сутки были выявлены еще 25 тыс. заболевших — рекорд с начала года, информирует TVN24.

Ранее другие страны Европы объявили о начале третьей волны заболеваемости. Она зафиксирована на фоне проблем с поставками вакцин от COVID-19 и сомнениями в их безопасности.

По инф. rosbalt.ru

По теме:

***

В Австрии также началась третья волна пандемии коронавируса. Такими наблюдениями поделился глава министерства здравоохранения страны Рудольф Аншобер в эфире австрийской радиостанции О-1.

По его словам, третья волна «во многих случаях есть по всей Европе». Аншобер призвал сделать все возможное, чтобы не допустить повторения осенней ситуации — массового распространения инфекции во время второй волны. Министр отметил, что избежать бесконтрольного роста числа заболевших поможет тестирование жителей при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией.

В марте в Австрии в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к трем тысячам. В феврале этот показатель держался у отметки в две тысячи случаев.

Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

***

Глава Минздрава Норвегии Бент Хейе заявил о начавшейся в стране третьей волне коронавируса. Об этом свидетельствует резкий рост числа случаев заражения.

Хейе предупредил, что если ситуация будет ухудшаться, власти примут решение усилить введенные ранее ограничительные меры. По словам министра тенденция к усложнению ситуации есть: 17 марта в Норвегии выявили 1 156 новых случаев заражения, что для страны является рекордом с момента начала пандемии. Всего по состоянию на 17 марта в Норвегии выявили 82 455 случаев коронавируса.

10 марта о третьей волне коронавируса в Германии заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер. Он также подчеркнул, что начала третьей волны этой инфекции стоит опасаться и во всей Европе.

9 февраля о начале третьей волны коронавируса сообщила Греция.

3 марта глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что сдержать третью волну коронавируса в России можно, если успеть за следующие два месяца привить 25% населения всей страны.

По словам Скворцовой, третья волна коронавируса появится неизбежно. Согласно математическим моделям она начнется в конце мая 2021 года и дойдет до пиковых значений в октябре того же года.

Polit.ru

***

Совет министров Италии на заседании принял декрет-закон, содержащий меры по противодействию распространению коронавируса на период с 15 марта по 6 апреля, сообщает в пятницу ANSA.

Документом, в частности, предписывается автоматическое введение режима «красной зоны» высокой эпидемиологической опасности в областях, где количество заболеваний на 100 тысяч населения превышает 250. Кроме этого, на Пасху с 3 по 5 марта вся территория страны объявляется «красной зоной», на деле означающей локдаун.

Помимо Кампании, Молизе и Базиликаты, с понедельника в «красной зоне» могут оказаться ещё восемь областей: Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Пьемонт, Венето, Тоскана, Марке, а также автономные провинции Больцано и Тренто. К «оранжевой зоне» средневысокой опасности COVID-19, помимо Абруццо и Умбрии, присоединятся Калабрия, Лигурия, Молизе, Апулия, Сицилия и Валле-д’Аоста.

Сардинию решено оставить в «белой зоне». На острове отменены практически все антиковидные меры, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции. Попасть на остров могут только сдавшие тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.

Как сообщает Министерство здравоохранения Италии в пятницу, в стране за сутки обработано более 369 тысяч тестов на COVID-19 и выявлено 26 824 новых случаев заражения, что на 1 151 случай больше, чем днём ранее. Соотношение числа сделанных тестов к количеству полученных положительных результатов составило 7,2 процента (против 6,9 процента 11 марта). Больше всего новых случаев заражения, как и в течение всей недели, выявлено в Ломбардии (6 262), Эмилии-Романье (3 477), Пьемонте (2 929), Кампании (2 644), и Лацио (1 757).

Число точно установленных носителей вируса в Италии сейчас составляет 509 317 (+2,41 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 23 656 человек (+1,76 процента). В интенсивной терапии нуждаются 2 914 тяжелобольных (+1,92 процента). На карантине и в домашней самоизоляции находятся ещё 482 747 бессимптомных больных (+2,44 процента).

За сутки признаны выздоровевшими 14 443 человека, за то же время скончались 380 заражённых коронавирусом. За всё время пандемии в стране инфицированы коронавирусом 3 175 807 человек, включая 101 564 умерших и 2 564 926 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore на 12 марта, в стране сделано 6 287 009 прививок от COVID-19. Количество прошедших полный курс иммунизации из двух прививок — 1 883 632, что соответствует 3,16 процентам населения страны.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...