В Белоруссии на полгода увеличили пенсионный возраст

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В 2021 году на пенсию мужчины из Белоруссии смогут выйти в возрасте 62 с половиной лет, женщины — с 57 с половиной. Постепенное повышение пенсионного возраста идет в стране с 2017 года. В завершение пенсионной реформы возраст, дающий право на получение пенсии, для женщин будет повышен до 58 лет, для мужчин — до 63 лет.
Также в этом году в республике увеличивается минимальный трудовой страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии — норматив вырастет до 18 лет, а к 2025 году он должен увеличиться до 20 лет.
В то же время с 1 января в Белоруссии появился новый вид пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Ее смогут получить те, у кого есть не менее 10 лет страхового стажа — мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% прожиточного минимума для пенсионеров.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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