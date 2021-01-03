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В Белоруссии на полгода увеличили пенсионный возраст
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2021 г.
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В Белоруссии с 1 января на полгода повышен пенсионный возраст для мужчин и женщин.

В Белоруссии на полгода увеличили пенсионный возраст

В 2021 году на пенсию мужчины из Белоруссии смогут выйти в возрасте 62 с половиной лет, женщины — с 57 с половиной. Постепенное повышение пенсионного возраста идет в стране с 2017 года. В завершение пенсионной реформы возраст, дающий право на получение пенсии, для женщин будет повышен до 58 лет, для мужчин — до 63 лет.

Также в этом году в республике увеличивается минимальный трудовой страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии — норматив вырастет до 18 лет, а к 2025 году он должен увеличиться до 20 лет.

В то же время с 1 января в Белоруссии появился новый вид пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Ее смогут получить те, у кого есть не менее 10 лет страхового стажа — мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% прожиточного минимума для пенсионеров.

По инф. rosbalt.ru

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