В Архангельском театре драмы появился подъемник для колясочников

В Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова появился гусеничный подъемник для зрителей, которым трудно передвигаться.
Как сообщили в «Архдраме», его приобрели по региональной программе «Доступная среда». С помощью подъемника маломобильные зрители смогут оказаться в тех помещениях большого здания театра, которые прежде были им недоступны.
— Благодаря пандусам люди на колясках могли и раньше посещать наши спектакли и концерты на основной сцене. Теперь для всех категорий зрителей стали доступны многочисленные культурные мероприятия, которые проводятся в фойе второго этажа, а также спектакли на Камерной сцене, расположенной этажом выше, — отметил директор театра Сергей Самодов.
Подъемник российского производства рассчитан на вес до 160 килограммов. На одном заряде аккумулятора он преодолевает 40 лестничных пролетов.
Зрителей, которые планируют воспользоваться новым устройством, просят заранее предупредить об этом сотрудников театра — позвонить или написать в группу «Архдрамы» в социальной сети. Кроме того, лучше прийти на спектакль или концерт пораньше, чтобы «подняться» на нужный этаж без спешки. На преодоление одного лестничного пролета подъемнику требуется около минуты.
В рамках программы «Доступная среда» театр также установил навигацию для незрячих и слабовидящих зрителей. Скоро для них начнут показывать спектакли с профессиональным тифлокомментированием — звуковым описанием происходящего на сцене. Кроме того, до конца года в «Архдраме» установят светодиодный экран, на который будут выводиться титры к спектаклям на русском и английском языках для слабослышащих людей.
Новости о том, что в городах России окружающая среда для инвалидов становится все более доступной, не может не радовать. Мы все не знаем, что нас ждет завтра, и кто окажется в инвалидной коляске, поэтому относиться к тем, с кем случилась такая беда, нужно как к полноценным членам общества.
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