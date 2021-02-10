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Рождаемость в России в 2020 году упала до минимума. Тревожно, но объяснимо

По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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В 2020 году в России естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) возросла более чем вдвое: до 688,7 тыс. человек (было в 2019 году — 316,2 тыс.). При этом число детей, родившихся в России в 2020 году, оказалось минимальным с 2002 года.

Число родившихся во время пандемии детишек стало минимальным за последние 20 лет

Согласно данным Росстата, показатель естественной убыли стал максимальным с 2005 года (846,6 тыс. человек), затем, в 2006 году — 687,1 тыс., в 2007-м — 470,3 тыс. и дальнейшее плавное снижение до 4,3 тыс. человек в 2012 году.

Затем, три года подряд, в 2013–2015 годах, фиксировался незначительный естественный прирост населения, то есть родившихся было больше, чем умерших, на уровне 20-30 тыс. Однако с 2016 года прирост сменила убыль, и неуклонно росла все последние 5 лет.

  • По статистике, число родившихся в России в 2020 году детей снизилось до 1 млн 435,8 тыс. (в 2019 году — 1 млн 484,5 тыс.). Это минимум с 2002 года, когда родилось 1 млн 397 тыс. Больше всего детей родилось в 2014 году — 1 млн 953 тыс., после этого число снижалось.
  • Число умерших в России в прошедшем «ковидном» году увеличилось до 2 млн 124,5 тыс. человек (годом ранее — 1 млн 800,7 тыс.). И показатель по умершим стал максимальным с 2006 года (2 млн 67 тыс.). Меньше всего умерших было в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что, по предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек. Из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли, снизившись до 146 млн. 24 тыс.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года — тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек, а минимум был достигнут в начале 2009 года — 142,7 млн.

Думать о запланированном пополнении в семье в минувшем году было сложно, решились на это немногие пары. Все силы были сосредоточены на том, чтобы просто выжить, не заболеть, не лишиться работы, да и ходить беременной в такое время опасно. Поэтому все вполне объяснимо. Изменится ли ситуация в ближайшие годы? Обольщаться рано. Опросы показывают, что все больше россиян хотят жить для себя и не заводить детей. Почему? Не уверены многие в завтрашнем дне, беспокоятся за то, что смогут дать детям...

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По инф. rosbalt.ru

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