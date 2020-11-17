Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще

За 9 лет в два раза выросло количество увольнений сотрудников из-за комментариев в соцсетях. Если в 2011 году за это лишились работы 5% работников, то в этом уже 10%.
Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В нем приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Задачей опроса было выяснить, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать потенциальным кандидатам в трудоустройстве из-за постов в блогах и социальных сетях, а также знают ли россияне об интересе работодателей к их аккаунтам.
Оказалось, что в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за того, что те разместили неподобающий пост. А в каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях.
Примечательно, что в каждой второй компании не следят за активностью сотрудников в соцсетях. Но вот когда речь идет о трудоустройстве, то большинство работодателей все же просматривают профили потенциальных соискателей. Это делают в 56% компаний. 44% работодателей пока не интересно, что пишут будущие сотрудники в своих аккаунтах.
В целом же, как следует из выводов опроса, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора персонала, чем потом устраивать разборки уже действующим сотрудникам.
- Сами же работники все-таки делают определенные выводы из историй с неудачным контентом. Люди стали намного осмотрительнее: пишут и лайкают в соцсетях скорее нейтральные или положительные посты. С прицелом на возможный просмотр контента работодателем сейчас ведут свою активность в соцсетях 46% работников (9 лет назад таких осторожных было 37%). Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно.
На самом деле активность в аккаунтах является частью корпоративной этики. На Западе работодатели вообще очень строго следят за тем, что пишут их сотрудники. Ведь мнение одного человека может нанести урон репутации всей компании.
Не только работодатели, но и власти (а точнее - "заинтересованные лица на местах") стараются и будут стараться доставлять неприятности любым активистам (экологическим, в данном случае), которые задают неудобные вопросы и будоражат общественное мнение. Причем, есть ведь возможность "прицепиться" не к собственно деятельности человека - а к его поведению в социальных сетях. А ведь поддавшись эмоциям можно действительно написать какие-то крайне неосторожные слова... Будьте внимательны, не давайте повода очернить свое имя и потрепать нервы!
А вот несколько историй по теме:
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Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще
За 9 лет в два раза выросло количество увольнений сотрудников из-за комментариев в соцсетях. Если в 2011 году за это лишились работы 5% работников, то в этом уже 10%.
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