Утерянные телефоны можно будет блокировать удалённо

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность удалённо блокировать телефоны и регистрировать сим-карты.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Закон разрешает владельцам телефонов привязывать уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). По заявлению абонента гаджет можно будет отключить.

Кроме того, документ даёт право дистанционно оформлять сим-карту. Для этого будут задействованы возможности электронной подписи, ЕСИА и Единой биометрической системы. Таким способом можно будет даже менять параметры уже выданной сим-карты, и абонент сможет сменить оператора, не выходя из дома.

Также закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей так называемых серых сим-карт. Как правило, такие сим-карты оформляются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей и раздаются бесплатно у торговых центров и метро. Пользователи могут анонимно звонить и сообщать, например, о минировании.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев отмечал важность закона в условиях распространения коронавируса. «Очень важно, чтобы в период пандемии у людей была возможность дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи и лишний раз не ходить в офис», — подчеркнул он.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...