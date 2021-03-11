Ушла из жизни последняя носительница алеутского языка

В России скончалась последняя носительница алеутского языка Вера Тимошенко. Таким образом, в России стало на один язык меньше...

«В России стало на один язык меньше: в селе Никольском на острове Беринга на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что она умерла во вторник, 9 марта.

«Сейчас пытаются возродить культуру, но потерялся наш язык, – вздыхает она, – у коряков, эвенов, ительменов еще много носителей, а у нас – нет. Сколько я говорю: девочки, приходите, я научу вас петь правильно. Я хочу каждое слово выделить, не исказить. Когда я поднимаюсь на сцену, вижу всех своих родственников, которые ушли. Они стоят и помогают мне петь. Благодаря этому у меня голос делается лучше, сильнее». И в этом – она вся. Прежде чем сказать слово, задумается и как бы мысленно спросит ушедших «стариков», свою маму, черты которой все чаще узнает в старом зеркале: а так ли я говорю, верно ли поступаю, не опорочу ли необдуманным словом вашу светлую память?», - рассуждала Вера Тимошенко три года назад на страницах газеты « Абориген Камчатки ».

Алеутский язык — это язык креолов северной части Тихого океана. По словам специалиста в области изучения алеутского языка Евгения Головко, на территории России больше не сохранилось людей, говорящих на этом языке.

По данным Союза коренных малочисленных народов Севера, есть ряд активистов, которые изучают язык самостоятельно, чтобы преподавать его жителям острова Беринга (Камчатский край).

21 февраля стало известно, что Федеральный институт родных языков народов РФ разработает учебные пособия для изучения языков коренных малочисленных народов Севера, образовательный портал начнёт работать уже в этом году.

По инф. pnp.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...