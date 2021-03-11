Ушла из жизни последняя носительница алеутского языка

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В России скончалась последняя носительница алеутского языка Вера Тимошенко. Таким образом, в России стало на один язык меньше...
«В России стало на один язык меньше: в селе Никольском на острове Беринга на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что она умерла во вторник, 9 марта.
«Сейчас пытаются возродить культуру, но потерялся наш язык, – вздыхает она, – у коряков, эвенов, ительменов еще много носителей, а у нас – нет. Сколько я говорю: девочки, приходите, я научу вас петь правильно. Я хочу каждое слово выделить, не исказить. Когда я поднимаюсь на сцену, вижу всех своих родственников, которые ушли. Они стоят и помогают мне петь. Благодаря этому у меня голос делается лучше, сильнее». И в этом – она вся. Прежде чем сказать слово, задумается и как бы мысленно спросит ушедших «стариков», свою маму, черты которой все чаще узнает в старом зеркале: а так ли я говорю, верно ли поступаю, не опорочу ли необдуманным словом вашу светлую память?», - рассуждала Вера Тимошенко три года назад на страницах газеты «Абориген Камчатки».
Алеутский язык — это язык креолов северной части Тихого океана. По словам специалиста в области изучения алеутского языка Евгения Головко, на территории России больше не сохранилось людей, говорящих на этом языке.
По данным Союза коренных малочисленных народов Севера, есть ряд активистов, которые изучают язык самостоятельно, чтобы преподавать его жителям острова Беринга (Камчатский край).
21 февраля стало известно, что Федеральный институт родных языков народов РФ разработает учебные пособия для изучения языков коренных малочисленных народов Севера, образовательный портал начнёт работать уже в этом году.
Без усилий по смягчению последствий изменения климата продолжительность лета в Северном полушарии к 2100 году достигнет примерно шести месяцев. Подобный сдвиг приведет к катастрофическим последствиям, заявили ученые из Китайской академии наук.
Скопинский маньяк Виктор Мохов 3 марта 2021 года вышел на свободу. Мужчина провел в колонии строго режима 17 лет. И вот стало известно, что случилось с тремя детьми, которых мучителю родила одна из пленниц.
В Крыму блогер Татьяна Жеребцова опубликовала видеозапись, на которой изворотливая лиса ворует с веток сало, оставленное в лесу для подкормки диких птиц — соек и синиц. Это уже вторая вылазка попавшего в кадр хитроумного животного, повадившегося объедать крымских пернатых.
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов поздравил жительниц Санкт-Петербурга с наступившим Международным женским днем. В своем обращении парламентарий попросил представительниц прекрасного пола принять искреннюю признательность за их мудрость, красоту, безграничную поддержку, нежность и терпение.
Настоящей героиней показала себя пожилая медсестра из Башкирии. Она не испугалась и залезла через окно в горящий дом, где были детишки. Смогла вытащить всех троих! (Как здорово, что есть такие вот неравнодушные люди, которые могут рискнуть своей жизнью и спасти других, особенно, детей. - прим. МГ.)
По календарю зима закончилась, но до окончания отопительного сезона еще далеко. У многих жителей Алтайского края глаза на лоб лезут при виде ежемесячных квитанций за тепловую энергию. При этом доходы жителей региона расти и не думают.
Сергей Соседов, как истинный музыкальный критик, успевает следить за всем, что происходит в мире шоу-бизнеса. И конечно же, он в курсе происходящего на конкурсе «Голос.Дети», где на днях разразился очередной скандал.
Белозерский районный суд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Гридинину, осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске и известному как «последний маньяк СССР», также в газетах его прозвали «лифтер».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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