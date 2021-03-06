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Ушла из жизни голливудская красавица Джоан Уэлдон
Олег Усков, Российская газета   
06 Марта 2021 г.
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Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет.

Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон

Артистка отошла еще 11 февраля в своем доме во Флориде, но известно об этом стало только сейчас, передает The Sun с подтверждением от семьи усопшей.

Джоан Луиз Уэлтон (настоящее имя) родилась в 1930 году в Сан-Франциско в преуспевающей семье. Мать умерла, когда ей было пять — воспитанием занималась бабушка. С детства училась музыке, подростком — вокалу. Пела в хоре Оперного театра Сан-Франциско. Тогда же была замечена продюсером Стэнли Рубином, организовавшим для девушки кинопробы.

Экранный дебют — в 1953-м, в нуаре «Система». Далее — «Незнакомец с револьвером», «Охранник дилижанса», доктор Мэлфорд в культовом монстр-муви про нашествие гигантских муравьев «Они!», сериалы «Шайенн», «Перри Мейсон», «Мэверик».

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