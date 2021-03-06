Ушла из жизни голливудская красавица Джоан Уэлдон

Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет.

Артистка отошла еще 11 февраля в своем доме во Флориде, но известно об этом стало только сейчас, передает The Sun с подтверждением от семьи усопшей.

Джоан Луиз Уэлтон (настоящее имя) родилась в 1930 году в Сан-Франциско в преуспевающей семье. Мать умерла, когда ей было пять — воспитанием занималась бабушка. С детства училась музыке, подростком — вокалу. Пела в хоре Оперного театра Сан-Франциско. Тогда же была замечена продюсером Стэнли Рубином, организовавшим для девушки кинопробы.

Экранный дебют — в 1953-м, в нуаре «Система». Далее — «Незнакомец с револьвером», «Охранник дилижанса», доктор Мэлфорд в культовом монстр-муви про нашествие гигантских муравьев «Они!», сериалы «Шайенн», «Перри Мейсон», «Мэверик».

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...